Frisch gekocht aus dem Automaten

Auf den Märkten am Domplatz sowie bei der Josefskirche und im Shop am Rossmarkt 9 in St. Pölten gibt es sie schon — die beliebten Spezialitäten aus dem Glas des Familienbetriebes Parzer & Reibenwein, der bereits in vierter Generation am Standort in St. Pölten betrieben wird.

Die „Proviantglasln“ mit schmackhafter Wildbouillon, Gamsragout, Hirschkalbsgulasch, Chili con Carne, Süßkartoffel-Ragout oder Wildleberaufstrich werden aus frischen Produkten und regionalen Köstlichkeiten frisch gekocht und in Gläser abgefüllt.

Jetzt sind die beliebten Gläser, die mit ein oder zwei Portionen gefüllt sind, sogar rund um die Uhr erhältlich – und zwar beim Parzer & Reibenwein-Automaten in der Kremser Gasse unweit des Hauptbahnhofes.

Persönliche Beratung im Shop

Wer sich lieber persönlich beraten lassen und gustieren möchte, besucht am besten den Shop des Unternehmens. Geöffnet ist dieser am Rossmarkt 9 Montag bis Samstag bis 8.30 bis 13 Uhr sowie Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr.

Dort gibt es neben den Proviantglasln, den feinen Wildprodukten, Marmeladen, Schnäpse, Nudeln und vieles mehr, auch viele nette Geschenksideen zu Genießer. Individuell zusammengestellte Geschenkboxen sind ideal für Firmen, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Kunden, aber auch für den privaten Bereich.

An den Markttagen am Domplatz am Donnerstag und Samstag von 7 bis 12.30 Uhr sowie bei der Josefskirche am Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr ist das Team von Parzer & Reibenwein mit seinen Spezialitäten ebenso vertreten.

Infos und Kontakt:

Proviantglas`l

Parzer & Reibenwein KG

Rossmarkt 9

3100 St. Pölten

02742/ 35 30 17

www.proviantglasl.at

www.parzer-reibenwein.com