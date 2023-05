Die Stadtgärtner machen St. Pölten Bunt

Narzissen und Primeln strecken im Blumenbeet nahe der Aquacity ihre bunten Blüten der Frühlingssonne entgegen. Prächtige Bäume spenden im Kaiserwald Schatten an heißen Sommertagen. Blumenwiesen am Straßenrand geben Insekten Nahrung. Und der frisch gemähte Rasen im Citysplash oder am Ratzersdorfer See lädt ein zum Entspannen nach einem anstrengenden Schul- oder Arbeitstag.

Damit St. Pöltens öffentliche Grünflächen auch regelmäßig gepflegt und bepflanzt werden, dafür sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Gärtnerei. 80 Personen (inklusive Büro, Produktion und Werkstatt) sind dort beschäftigt.

VOM BLUMENBEET BIS ZUM KAISERWALD

Die Fläche, für die die Gärtnerei zuständig ist, beläuft sich auf rund 730 Hektar. Dazu zählen auch der Hammerpark und der Stadtwald mit seinen Tieren, die Feldmühle oder das neue Naherholungsgebiet am Eisberg. Das rund 31 Hektar große Seengebiet ist ebenfalls in den Händen der Stadtgärtnerei.

Aktuell haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, wie der Leiter der Stadtgärtnerei St. Pölten Robert Wotapek weiß: „Die Mitarbeiter sind mit Baumpflanzungen und Rasenanbauarbeiten beschäftigt sowie mit der Pflege der Grünflächen im Sommerbad und den Seengebieten.“ 120 Bäume wurden heuer schon gesetzt. Ebenso werden die Rasenflächen gemäht.

Nach den Eisheiligen wurde auch schon mit der Auspflanzung der Sommerblumen begonnen. Rund 60.000 Stück werden im gesamten Stadtgebiet verteilt und etwa 160 Kubikmeter Rindenmulch verarbeitet.