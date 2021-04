Wenn der Hunger groß ist und es mal schnell gehen muss, hat der Catering- und Wildspezialist Parzer & Reibenwein das Richtige für jeden Geschmack parat: Nicht nur im Geschäft am Roßmarkt 9 in St. Pölten stehen die Proviatglasl bereit, sondern auch auf den St. Pöltner Märkten (Donnerstag und Samstag von 7 bis 1.30 Uhr am Domplatz sowie Freitag 7.30 bis 11.30 Uhr bei der Josefskirche) gibt es köstliche Suppen, Gulasch, Krautfleisch, Hühnerfleisch süß-sauer, Chili, Fleischbällchen in Tomatensauce, Gemüsebeuschel, Süßkartoffel-Ragout und vieles mehr im umweltschonenden Glas abgefüllt.

Und das Beste daran: Die frisch gekochten und gesunde Gerichte sind nach fünf Minuten fertig zum Verzehr. Die Proviantglasl - gemeinsam verpackt mit Kuchen, Prosecco oder Eierlikör – eignen sich auch hervorragend als Geschenk. „Diese sind in verschiedenen Größen und Preislagen erhältlich“, so Reibenwein.

Sobald es die Situation erlaubt, ist auch wieder ein Catering mit den Köstlichkeiten von Parzer & Reibenwein möglich. Vom Wagen, der sowohl im Freien, als auch in Räumlichkeiten im Erdgeschoß aufgestellt werden kann, kann sich der Gast die Köstlichkeiten vom Buffet aussuchen. Hinter der verglasten Wand wird die Auswahl zubereitet und ausgegeben. „Alles ist Corona-konform eingerichtet“, bestätigt Chefin Brigitte Reibenwein.

Info und Kontakt:

Parzer & Reibenwein

Rossmarkt 9

3100 St. Pölten

Tel.: 0664/3500590

e-mail: partyservice@parzer-reibenwein.com

www.proviantglasl.at