Jetzt ganz einfach finanzieren!

„Erst wenn man alles kann, muss man gar nichts mehr… und kann auf ganzer Linie entspannen.“ lautet die Leitidee vom fairen Credit. Denn zusätzlich zu jedem fairen Credit können Sie jetzt Ihre persönliche Finanzreserve einrichten und jederzeit Geld abrufen, wenn Sie es möchten. Wer nichts von dem Geld abruft, der bezahlt auch nichts.

„Wir benötigen das Geld dringend für eine neue Heizungsanlage. Mit dem online abrufbaren fairen Credit können wir dieses Vorhaben jetzt realisieren. Falls es wirklich einmal eng wird, können wir den fairen Credit nur empfehlen.“ Das ist nur eine vieler Kundenstimmen. Besonders geschätzt wird die Möglichkeit, zusätzlich zum Kredit noch einen flexiblen Rahmen einzurichten. So ist es nicht schlimm, wenn die geplante Heizungsanlage am Ende doch noch etwas teurer wird, als ursprünglich erwartet.

„Genau für diese unvorhersehbaren Momente empfehle ich unseren Kundinnen und Kunden den fairen Credit und die Finanzreserve unseres Partners TeamBank. So kann ich mir heute schon meinen finanziellen Spielraum für den Fall der Fälle reservieren“, erläutert Regionaldirektor Prok. Hannes Grünberger von der Raiffeisenbank Region St. Pölten, beispielsweise den großen Vorteil der Finanzreserve.

Wenn dann die Finanzreserve gebraucht wird, also die Autoreparatur sofort bezahlt oder die neue Waschmaschine heute noch die erste Ladung bewältigen muss, kann der gewünschte Betrag telefonisch, im Kundenportal, per App und selbstverständlich auch persönlich in der Bankstelle vor Ort abgerufen werden. Dank der SEPA-Echtzeitüberweisung können Sie meist sofort innerhalb weniger Sekunden über Ihre Finanzreserve verfügen.

„Das ist ein echter Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden. Eine erneute Bestellung ist nicht notwendig und ich kann so jederzeit, von jedem Ort der Welt aus sofort und flexibel auf das Geld zugreifen. Das ist das Upgrade fürs eigene Portemonnaie“, so Grünberger.

Mit der Finanzreserve können Sie, je nach Bonität, bis zu 25.000,- Euro abrufen. Sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website unter www.rbstp.at.

www.raiffeisen.at/noew/region-st-poelten/de/privatkunden/kredit-leasing/der-faire-credit.html