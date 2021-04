Pünktlich zum Frühlingsanfang strömen die Menschen ins Freie und genießen – natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand – die frische Luft in der Natur. Und es ist auch an der Zeit, sich Themen zu widmen, die vielleicht in den letzten Wochen ein wenig zu kurz gekommen sind, wie zum Beispiel die Verschönerung des Gartens oder die Anschaffung neuer Einrichtungsgegenstände für das Zuhause. Oder wie wäre es mit einem hochwertigen Fahrrad oder E-Bike für die sportliche Aktivität im Freien?

Was auch immer die persönlichen Wünsche sind, das Raiffeisen-Team berät jederzeit gerne bei der Finanzierung mit dem fairen Credit. Das Team der Raiffeisenbank Region St. Pölten steht dafür telefonisch oder persönlich vor Ort zur Verfügung. Der Kredit kann rund um die Uhr komplett online von zu Hause aus abgeschlossen werden. Nach Abschluss können dessen wichtigste Funktionen jederzeit im Online-Kundenportal gesteuert werden. Mit der Bestellung eines fairen Credit bleiben Kunden finanziell maximal flexibel. Sie können sich im Rahmen der erweiterten Flexibilität auf eine unkomplizierte Anpassung der Raten verlassen. Dabei besteht immer die Möglichkeit, Raten auszusetzen oder die Laufzeit des fairen Credit zu verlängern. Unvorhersehbaren Ereignissen, wie zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Scheidung oder gar Tod kann man auf Wunsch mit dem optionalen Credit-Schutz vorbeugen.

Liquiditätsbegleitung mit der Finanzreserve

Die Kunden der Raiffeisenbank Region St. Pölten können zusätzlich mit der Finanzreserve des fairen Credit von einer dauerhaften Liquiditätsbegleitung profitieren. Die Finanzreserve kann innerhalb von Minuten telefonisch, im Kundenportal und selbstverständlich auch persönlich beim Berater vor Ort abgerufen werden. Der zusätzliche Finanzpuffer ist umgehend nutzbar – auch für spontane Anschaffungen. Mit diesem Feature bietet die Raiffeisenbank Region St. Pölten ein innovatives Tool zum vorausschauenden Liquiditätsmanagement.

Infos und Beratung gibt es bei den Bankberatern der Raiffeisenbank Region St. Pölten.

