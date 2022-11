Die Stadt für Hund und Herrl

Wohlerzogene Hunde sind an der Leine in der Stadt gern gesehen. Gastronomiebetriebe, Geschäfte und auch den Wochenmarkt am Domplatz können Hund & Herrchen, selbstverständlich auch Frauchen, gemeinsam besuchen, da fällt oft ein willkommenes Leckerli ab.

Sollte es einmal passieren, dass die Straße zur Hundetoilette wird, müssen die Hundehalter aber reagieren: Im gesamten Stadtgebiet gibt es 220 Hundestationen, vom Wirtschaftshof betreut. Mit dem dort erhältlichen Sackerl kann das „große Geschäft“ problemlos entfernt werden. Dies gilt auch für die erste St. Pöltner Hunde-Freilauf-Zone, die sich am Reinkeweg, nahe der Sportanlage und des Hammerparkstüberls, befindet. Auf einer Fläche von 2.150 Quadratmetern, welche von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, können sich die Vierbeiner nach Lust und Laune austoben. Auch ohne Leine und Beißkorb, durch die Einzäunung des gesamten Geländes kann es zu keiner unangenehmen Begegnung kommen. Wem der Gassi-Weg dorthin zu weit ist, fährt mit den Öffis hin: Denn Hunde dürfen natürlich auch im St. Pöltner LUP mitfahren. Für Hunde ist der volle Tarif von 1,70 Euro zu bezahlen. Minis in Transportbehältern und Assistenzhunde werden grundsätzlich unentgeltlich befördert.

Die Stadt St. Pölten hat einen eigenen Folder herausgebracht, der alles Wissenswerte für Hundehalter zusammenfasst - inklusive aller Tierärzte, Seminarangebote für Hunde-Fitness, Infos zur Tierhaltungsversorgung bis hin zu Urlaubsmöglichkeiten gemeinsam mit dem Vierbeiner.

Bevor es aber so weit kommt, gilt es, die Entscheidung Hund ja oder nein, sorgfältig zu überdenken.

Obmann Willi Stiowicek und Leiter Davor Stojanovic vom Tierheim St. Pölten, wissen nur zu gut, wie unüberlegte Entscheidungen ausgehen können. Gerade zu Weihnachten ist das wieder Thema. Apropos Geschenk: Das Tierheim bietet heuer wieder den Tierschutzkalender und T-Shirts an.