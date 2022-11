Kulinarisch und festlich

Knusprige Ente aus dem Waldviertel mit Knödel und Rotkraut, butterzarte Kalbsleber oder klassischer Zwiebelrostbraten – das weihnachtliche Speisenangebot im Hotel-Restaurant „Roter Hahn“ lässt das Genießerherz zu den Feiertagen höher schlagen.

Christian Widgruber ist Betreiber und mit Leib und Seele Koch im „Roten Hahn“. Foto: NOEN

„Neben der klassischen Wirtshausküche bieten wir auch etwas Außergewöhnliches wie Maishuhn „Supreme“ auf Chorizo-Risoni mit Vanillecreme an“, freut sich Spitzenkoch und Betreiber Christian Widgruber auf zahlreiche Gäste.

Das Vorspeisenangebot kitzelt bereits die Gaumen. Vom klassischen Beef Tartar über Rehcarpaccio oder einer wärmenden Maronischaumsuppe mit geräucherter Entenbrust lässt sich delikat in das Weihnachtsmenü starten.

Zu den Festtagen kommen im „Roten Hahn“ auch Zuckergoscherl auf ihre Kosten. Sei es mit einem Apfelstrudel, einer Malakoff-Torte oder flaumigen Topfennockerl in Mohnbrösel gewälzt, auf fruchtigem Zwetschkenröster bis zur veganen Maroni-Variation. Naschkatzen werden nicht zu kurz kommen und den süßen Abschluss genießen.

traditionelle Wirthausküche mit modernen Aspekten

„Wir bieten rund um die Weihnachtsfeiertage traditionelle Wirtshausküche, etwas modernisiert an. Bei der Speisenkalkulation müssen wir auch in diesen Zeiten auf die Preispolitik achten. Wir müssen eben zwischen Beiried oder Rostbraten entscheiden“, schildert Koch Widgruber. Neben dem Betrieb am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist im „Roten Hahn“ bereits in der Adventszeit Hochbetrieb.

„Wir sind heuer auch gut mit Weihnachtsfeiern ausgebucht. Die Wünsche reichen vom klassischen Buffet bis hin zur kleinen Karte. Als besonderes Schmankerl bieten wir einen Punsch- und Maroniempfang im Außenbereich an“, erzählt Christian Widgruber.

Die Geschichte des Gastbetriebes geht ins Jahr 1898 zurück. Damals als „Franz Führer Gasthaus“ von Franz Führer gegründet, übernahm Tochter Anna den Gastbetrieb, als der Sohn des Gründers frühzeitig verstarb. Anna heiratete 1948 Franz Böck und erschuf „den Böck“.

Ihre Kinder Marianne und Franz wurden in die Gastronomie reingeboren. Marianne leitete die Küche, ihr Bruder war ab 1990 Chef des Hauses.

Seit 22 Jahren zurück im Betrieb

Gemeinsam mit Mariannes Mann Leopold Widgruber wurde aus dem Gasthof ein Hotel-Restaurant mit Spitzenküche. Nach dem Tod des Bruders und des Gatten übernahm Marianne gemeinsam mit ihrem Sohn Christian Widgruber den Betrieb.

Der heutige Betreiber war als Spitzenkoch in bekannten Wellnesshotels auf Saison tätig und ist seit 22 Jahren zurück im Familienbetrieb.

www.roter-hahn.at