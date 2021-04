Das „SCHAU.SPIEL" findet bewusst am Rathausplatz in St. Pölten statt – mit seinen historischen Gebäuden und der einzigartigen Atmosphäre. Für sein mittlerweile 4. erfolgreiches Lokal hat der Szenegastronom Otto Raimitz vor dem Bau internationale Trends beobachtet und Metropolen wie London, Barceolona und Singapur bereist, um die neuesten internationalen Trends nach Österreich zu holen.

Genauso wichtig wie Moderne und Innovation sind Raimitz aber Regionalität und Nachhaltigkeit – im Betrieb, aber vor allem bei der Auswahl der Zutaten. Daher werden die Produkte im SCHAU.SPIEL ausschließlich von regionalen Unternehmen bezogen. „Unsere Gäste können mit gutem Gewissen genießen“ ist Otto Raimitz zurecht stolz.

Das gastronomische Konzept beruht auf 4 Säulen: Dem reichhaltigen Frühstücksangebot, das für jeden Geschmack etwas bietet. Zu Mittag wartet das SCHAU.SPIEL sowohl mit einer umfangreichen Karte auf, als auch mit einer Innovation, dem Quick-Menü. Denn man erhält alle 3 Gänge auf einmal und innerhalb von 15 Minuten serviert. Am Nachmittag erwartet die Gäste des SCHAU.SPIEL ein köstliches Sortiment an Mehlspeisen aus dem Hause Raimitz, gepaart mit Kaffeeinovationen für Kaffe-Kenner und -genießer. Am Abend bietet das Lokal ein wahres Schauspiel für Aug und Gaumen. Das Angebot reicht von österreichischer Küche über internationale Kreationen bis hin zu hochwertigstem Steak-Angebot. Danach können die Gäste die Bar- und Loft-Atmosphäre genießen.

www.schauspiel.at