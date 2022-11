Gemeinsam für die Ford-Kunden

Mit dem Verkauf wurde das perfekt geschulte Mitarbeiterteam komplett übernommen und St. Pölten bleibt somit auch ein Ford Store. Zusätzlich wird das Schirak-Unternehmen „Auto Centro GmbH & Co KG“ in Krems als angeschlossener Ford Partner für Krems Stadt und Land zuständig sein!

Foto: Schirak

Beide Familienbetriebe arbeiten seit mehreren Generationen sehr erfolgreich, mit hoher Kundenzufriedenheit im Autohandel und verfolgen mit diesem gemeinsamen Projekt eine neue Basis für zukünftiges Arbeiten im Mobilitätsbereich. Schirak und Lehr sehen viele Synergien für die zukünftige Zusammenarbeit zum Wohle ihrer Kunden. Die Kompetenzen beider Familien werden gebündelt. Einer ist Partner vor Ort der andere langjährige Ford Händler im Waldviertel.

Unsere gemeinsame Kompetenz nützen wir, um am Standort in St. Pölten und Krems mit der Marke Ford, unser Kunden bei ihren Mobilitätswünschen mit einem hohen Maß an Kundendienst umfassend zu unterstützen und weiter zu wachsen. Ford ist im PKW-Bereich einer der Big-Player am Markt und mit seinen Nutzfahrzeugen die klare Nummer Eins in Europa und Österreich.