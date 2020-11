„Ich war seit meinen Kindestagen täglich in der Gärtnerei und wollte eigentlich nie etwas anderes machen, obwohl mir meine Eltern immer die freie Wahl ließen“, erzählt Peter Bonigl, der den traditionellen Gärtnereibetrieb in der Goldeggerstraße bereits in vierter Generation leitet.

Peter Bonigl besuchte sowohl die Gartenbaufachschule in Langenlois als auch die Höhere Bundes- und Forschungsanstalt in Schönbrunn, sammelte Erfahrung bei Praktika in Deutschland, England und Österreich. Und der Fachmann gibt gern Tipps, wie sich seine Kunden ihr Heim, auch in der kühlen und dunkleren Jahreszeit, mit Pflanzen besonders schön gestalten können. Was in einer Zeit, in der Reisen schwer möglich ist, besonders beliebt ist.

Traditionsbetrieb Gärtnerei Bonigl

Die Gärtnerei Bonigl wurde 1926 als reine Friedhofsgärtnerei gegründet. Auch die Eigenproduktion war anfänglich auf die Friedhofsbepflanzung ausgerichtet. In den bald 100 Jahren entwickelte sich der Bereich Zimmerpflanzen, Balkonblumen und Floristik immer stärker. Es wurde in weitere Glashäuser, Verkaufsräume und auch Filialen investiert, etwa in das Blumengeschäft in der Kremser Landstraße.

Den letzten Meilenstein hat das Unternehmen vor zwei Jahren mit dem kompletten Neubau der Verkaufsräumlichkeiten gesetzt. Hier werden jetzt ein modernes Ambiente, ein sehr breites Sortiment, beste Beratung und Floristik geboten. Davor gibt es einen großen Parkplatz und auch Einkaufswägen.

Gleichzeitig mit dem Neubau erfolgte die Übergabe des Betriebes an Peter Bonigl, der 2008 gemeinsam mit seiner Frau Marion in das Unternehmen eingestiegen ist„Es macht viel Spaß, den Pflanzen beim Heranwachsen zuzusehen. Leider wird für mich der Büroaufwand immer mehr und die Zeit in den Gewächshäusern weniger.“ Um den Wareneinkauf, die Präsentation und die Mitarbeiterschulung kümmert sich Meisterfloristin Marion Bonigl.

Grünpflanzen für das seelische Wohlbefinden

Grünpflanzen haben grundsätzlich das ganze Jahr über Saison, können aber speziell im Winter die Raumluft und auch das seelische Wohlbefinden der Menschen erheblich verbessern, weiß Bonigl. Die Pflanzen haben meistens viel Blattmasse, das ist gut für die Verdunstung von Wasser und Befeuchtung der Raumluft. Und sehr viele Arten kommen auch mit dem beschränkten Lichtangebot des Winters besser zurecht als Blühpflanzen. Wichtig ist, gerade bei dunkleren Verhältnissen, dass die Erde und der Wurzelballen nicht dauerhaft nass sind – „besser über den Winter etwas trockener halten und die Düngung aussetzen“, so der Gärtner.

Unter den Blühpflanzen gibt es einige Klassiker für die kalte Jahreszeit. Der Weihnachtsstern verbreitet mit seinen meist rot leuchtenden Hochblättern in der gesamten Adventzeit weihnachtliche Stimmung. Die Pflanze kommt ursprünglich aus Mexiko und braucht deshalb einen warmen, hellen Standort bei etwa 20 °C. „Zugluft und Kälte mag er überhaupt nicht. Das hat Blattfall zur Folge. Deshalb ist schon beim Transport auf eine gute Verpackung zu achten“, empfiehlt Peter Bonigl.

Für einen kühleren Standort eignen sich Cyclamen und Azaleen sehr gut. Der Weihnachtskaktus und die Amaryllis fühlen sich sowohl in kühleren als auch wärmeren Räumen wohl. „Besonders die Amaryllis bietet ein spannendes Erlebnis, wenn man ihr Tag für Tag zusehen kann, wie der Blütenstiel wächst, bis sich eine prachtvolle Blüte öffnet“, schildert der Gärtner. Seit einigen Jahren gibt es auch Schneerosen für den Innenraum. Diesen werden die Blätter entfernt, somit die Verdunstung reduziert und eine gute Haltbarkeit in Wohnräumen erreicht. Danach kann man sie in den Garten setzen und sich jahrelang daran erfreuen.

Tipps vom Meister

Wer seinen Weihnachtsstern nach erfolgreicher Pflege über den Sommer im Winter wieder zum Blühen bringen will, sollte folgendes beachten: Der Weihnachtsstern ist eine Kurztagspflanze. Wenn der Tag kürzer ist als die Nacht, beginnt er zu blühen. Man kann die Blüte durch Verdunkelung – weniger als 12 Stunden Licht pro Tag – früher erreichen, indem man den Tag zum Beispiel durch eine große Schachtel oder ein dunkles Zimmer verkürzt – aber nicht 14 Tage durchgehend im Dunkeln lassen!

Es ist wichtig, Grünpflanzen von Zeit zu Zeit abzustauben und ihnen damit Gutes zu tun. Vor allem bei großen Blättern sammelt sich eine Menge Staub an. Dieser erschwert den Pflanzen die Atmung.

Adventkranz & Tannenzweige

Zusätzlich dürfen vor Weihnachten der Adventkranz und Gestecke nicht fehlen, ausgestaltet mit Tannenzweigen, Koniferen, Kerzen, Kugeln oder Orangenscheiben. Wer sich lange daran erfreuen will, sollte den Steckschwamm regelmäßig befeuchten. Dadurch trocknen die Naturmaterialien nicht so schnell ein.

Peter Bonigl, seine Frau Marion und die beiden Kinder Anna und Jakob schmücken ihr Zuhause gern mit Pflanzen der Saison „damit man auch im Innenraum den Wandel der Jahreszeiten miterleben kann.“ Und in der Gärtnerei mag der Chef Balkonblumen am liebsten: „Sie wachsen innerhalb von drei Monaten von kleinen, frisch eingetopften Pflänzchen zu stattlichen Pflanzen heran und erfreuen uns dann bis zum Frost mit ihrer üppigen Blütenpracht.“