Da ist immer etwas los in der Innenstadt von St. Pölten. Auch wenn nicht alle Geschäfte offenhalten dürfen, herrscht in den Gassen und Straßen fröhliches Treiben.

Am Domplatzmarkt und am Herrenplatz genießen die Besucher die Sonne, einen kleinen Plausch beim Flanieren und das vielfältige Angebot, das natürlich angepasst ist an die Corona-Vorschriften: Viele Geschäfte bieten Click & Collect an, von zahlreichen Gastronomen können sich die Gäste Speisen abholen.

Flair & mehr verspricht und hält die City: mit besonderen Shops, die es nur hier gibt und die den Branchenmix kontinuierlich vergrößern. Denn auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die City begehrt. Neue Delikatessenläden, Blumengeschäfte, Gastronomen ¬sorgen dafür, dass die Anzahl der leeren Auslagen in der Innenstadt kontinuierlich kleiner und die Zahl der Innenstadtbesucher größer wird.

Diese freuen sich auch darüber, dass sie hier so etwas wie ein bisschen Normalität spüren — mit einem Coffee-to-go in virenfreier Frischluft beim Plaudern mit Abstand am Herrenplatz oder beim Mittagessen in der Sonne auf einem Rathausplatz-Bankerl.

Und noch etwas ist deutlich zu spüren: Vorfreude liegt in der Luft, Vorfreude auf offene Shops, Kaffeehäuser, Restaurants und Schanigärten.

Tanja Wagner

Und manchmal wird jetzt schon Flora, die singende Blumenfee, von Fahrradkurier Andy Grubner mit der Rikscha durch die Stadt kutschiert – als Vorbotin auf Musik und kommende Feste in der Stadt. Musik in den Straßen und vor den Lokalen ist wieder geplant, mit heimischen Künstlern und unplugged. Auch die Rosentage im Mai mit Rosenmarkt auf dem Rathausplatz sollten wieder möglich sein und den Beginn des Sommers in der City verkünden.