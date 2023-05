Startpunkt für Radfans

Es ist die Lage, die St. Pölten so wichtig für den Radtourismus der Region macht, und das schon seit Jahren, wie der Tourismusdirektor der Stadt Stefan Bauer erklärt. Auch Mostviertel Tourismus empfiehlt auf seiner Website: Egal, welche Route des Traisental-Radwegs gewählt wird, die Anreise erfolgt am besten über St. Pölten. Zum Beispiel eignet sich die Landeshauptstadt ideal als Ausgangspunkt für die Fahrt nach Mariazell mit dem Zug und die Rückfahrt auf dem Fahrrad. Radpilger und Sportler, Familien und Senioren, sie finden alle eine passende Route, ausgehend von St. Pölten.

Beispielsweise führt die Familienstrecke auf 16 Kilometern von den Viehofner Seen zu den schönsten Ecken der Stadt und retour. Gerade im Sommer bietet sich das Seenerlebnis als erfrischende Abkühlung an, inklusive Gastronomie am Wasser. Sowohl das Cityhotel D&C und „Das Alfred“ eignen sich als Übernachtungsmöglichkeiten, denn beide sind radfreundliche Betriebe am Traisental-Radweg, wie Mostviertel Tourismus informiert. „Das Alfred“, das heuer seinen fünften Geburtstag feiert, hat sich vorgenommen, noch mehr auf Radtourismus zu setzen. So werden heuer Ladestationen für E-Bikes entstehen.

Direkt an der Traisen bei Ochsenburg liegt „Jaho‘s Radlertränke“. Seit 2002 werden dort Durstige versorgt, seit 2013 unter der Schirmherrschaft von Sascha Jahodinsky. Durch die Lage kommt ein sehr gemischtes Publikum, wie er erzählt: „Schweden, Tschechen, Deutsche, Pensionisten, Junge, es kommen alle vorbei.“ Gleichzeitig gibt es das Stammpublikum der Ansässigen. Jahodinsky hat auch einiges zu bieten: etwa bis zu zehn Sorten selbst gemachtes Eis, selbst angebauten Salat und hausgemachte Mehlspeisen.

Und wer kein Rad hat, kann sich bei einer der zahlreichen Nextbike-Stationen ein Leihfahrrad ausborgen.