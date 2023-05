Voll mit Musik

Beim Barockfestival, im SommerTheaterPark neben dem Theater des Balletts in Wagram, beim Bluesfestival und Musik.STP FeSTPval am See sowie bei Jazz im Hof mitten in der Innenstadt lässt es sich heuer fast den ganzen Sommer über musikalisch in der Stadt verbringen. „Wir haben eine tolle Kunst- und Musikszene“, stellte da angesichts der vielen heimischen Beiträge auch Bürgermeister Matthias Stadler fest.

Das Barockfestival macht dabei den Anfang ab 10. Juni mit Musik, die gemäß dem Motto „When music gets under your skin“ unter die Haut geht. Neu ist dabei ein eigener Kinder-Schwerpunkt.

Romeo & Julia Europaballett unter Regie und Inszenierung von Michael Fichtenbaum und Choreografie von Florient Cador wird eines der Highlights im SommerTheaterPark ab 30. Juni. Ebenso ein Stelldichein gibt sich auf der Freiluftbühne in Wagram „Sissi – Die Kaiserin“ in einer Neuinszenierung von Michael Kropf.

Foto: zVg

Bevor noch die internationalen Stars auf dem Frequency die Bühne betreten, zeigt Musik.STP am Freitag, 28. Juli, beim FeSTPval, welche musikalischen Schätze die Region zu bieten hat. Zig Karten waren schon vor der Bewerbung verkauft, freut sich der künstlerische Leiter des Festivals Martin Rotheneder, der sein 20-jähriges Jubiläum als Solokünstler mit einem Auftritt mit Freunden dort feiern wird. Ebenfalls zu hören sein werden Litha, SchikK, Salamirecorder, Slooga, Traincorn, das Tom Gomez Duo sowie DJ Lichtfels.

„Vergesst mir den Blues nicht“, ist das nächste Festival am Samstag, 29. Juli, Veranstalter Michael Bachel ein besonderes Anliegen. Das Bluesfestival, das Charly Furthner vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat und das mit Unterstützung der Stadt nun ebenfalls als Fixpunkt ist, feiert sein Jubiläum mit Mika Stokkinnen & Band, dem Duo „Down Home Percolators“, Peter Müller und Dani Gugolz sowie natürlich der Mojo Blues Band.

Zum Ausklang liefert Jazz im Hof dem geneigten Publikum ab 24. August nationale und internationale Größen des Genres wie Jelena oder Gina Schwarz.