Flanieren Sie in entspannter Atmosphäre über den Markt und lassen Sie sich verführen von den vielfältigen Aromen der großartigen Produktvielfalt. Bei dem großen Angebot an fleischlichen Genüssen, Fisch, Obst und Gemüse, Käse, Brot und Mehlspeisen, Salaten, Essig und Ölen bis hin zu Blumen, Pflanzen, Textilien und verschiedenen Accessoires ist sicher auch für Sie die eine oder andere wohlschmeckende Spezialität oder ein liebevoll produziertes Schmuckstück dabei.

Besuchen Sie die St. Pöltner Märkte – Sie werden es nicht bereuen!

Unsere Marktzeiten immer vormittags:

Wochenmarkt am Dom- und Herrenplatz: Donnerstag und Samstag

Citymarkt am Herrenplatz: Dienstag

Josefsmarkt am Pater-Paulus-Platz: Freitag

Kontaktdaten:

Märkte und Lebensmittel

Heßstraße 6, 3.OG

3100 St. Pölten

Tel: +43 2742/333-3301

Mobil: +43 664/6100099

E-Mail: marktamt@st-poelten.gv.at

www.maerkte-st-poelten.info