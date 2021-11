Es duftet nach Weihnachten auf den St. Pöltner Märkten

Holen Sie weihnachtliches Flair in Haus oder Wohnung mit wunderschönen Weihnachtssternen, Barbarazweigen oder einen traditionellen Adventkranz. Es erwarten Sie fertig dekorierte Kränze aber auch Rohlinge zum Selberschmücken.

Nicht vergessen sollten Sie natürlich die herrlichen Produkte für den Weihnachtstisch! Dies beginnt bei der Weihnachtsgans oder -pute und dem Weihnachtskarpfen, einer wunderbaren gemischten Fleisch- und Käseplatte, den dazu passenden Getränken wie Sekt, Wein, Bier oder Fruchtsäften und endet bei den herrlich süßen Bäckereien und Mehlspeisen.

Besuchen Sie uns jeweils vormittags donnerstags und samstags am Dom- und Herrenplatz und immer freitags am Josefsmarkt am Pater-Paulus-Platz.

Die Marktbeschicker wünschen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!