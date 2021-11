„Bewusstsein für Tierschutz steigt"

Willi Stiowicek und Davor Stojanovic präsentieren eine „würdevolle“ Überraschung für Tierfreunde und verraten, warum Hunde Zeitung lesen sollten.

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Ihre Arbeit?

Willi Stiowicek: Weniger Veranstaltungen, weniger Einnahmen. Aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, unzählige Tierfreunde haben uns mit kleinen Beträgen unterstützt. In der Menge haben wir es letztlich geschafft.

Davor Stojanovic: Und mit einem genauen Plan und der strikten Aufteilung in drei Teams. Die Versorgung der Tiere muss ja gewährleistet sein. Wir haben übrigens kein besonders gesteigertes Interesse an Tieren in der Zeit gespürt – auch zu Weihnachten nicht. Dass Tiere keine Geschenke sind, dieser Appell ist mittlerweile durchgedrungen.

Stiowicek: Wir nehmen die Vergabe von Tieren grundsätzlich sehr ernst, das zeigt die Erfolgsquote: 99 Prozent der Tiere bleiben auf ihren Plätzen. Wir erkunden, ob das Tier zum neuen Besitzer passt, haben mindestens vier Mal Kontakt, sprechen über den Umgang mit dem Tier. Durch die Pandemie hat die Kommunikation vorwiegend über Telefon und Internet stattgefunden, die Vergabe selbst teilweise über unseren Gartenzaun.

„Die Kooperation mit Verhaltensexpertin Sheila Harper ist ein Segen.“ Willi Stiowicek

Wie viele Tiere haben aktuell im Tierheim St. Pölten ihr Zuhause?

Stojanovic: Stand Anfang November war 1.061. Enorm viel, heftig waren die vielen schwer verletzten Katzen, aber auch Fälle von Animal Hording – 17 Chihuahuas oder zehn Leonberger. Eine Herausforderung, wenn plötzlich so viele Hunde kommen. Aber wir konnten bereits alle vermitteln.

Stiowicek: Beeindruckend sind die 5.000 Stunden, die die Tiere mit unseren fleißigen Spaziergehern rauskommen, 3.000 mit unseren Mitarbeitern. Die Tiere sind nicht nur an ihren Betreuer gewöhnt, sie bekommen auch Kontakt zu anderen Hunden. Weniger erfreulich ist eine andere Zahl: Rund 1.500 Operationen sind im Jahr notwendig, wir arbeiten mit der Tierklinik Pottenbrunn zusammen. Auch hier gilt unser Dank den vielen Tierfreunden, zudem haben sich einige Tier-Mamas darauf spezialisiert, bei OPs einen großen finanziellen Beitrag zu leisten. Die Zeiten ändern sich: Wir stellen das auf Facebook, angeregt durch die Vorgeschichte des Tieres werden viele Menschen aktiv und denken, „diesem Tier helfe ich jetzt“.

In welchem Bereich würden Sie mehr Platz brauchen?

Stojanovic: Von den erwähnten 1.061 Tieren sind bis zu 500 Wildtiere, vom Raubvogel bis zum Biber, Feldhase bis Fledermaus. Tendenz steigend. Alles außer Bär und Wolf. Die Leute sind sensibler geworden, was den Tierschutz betrifft, sie achten auf die Tiere. Egal, ob ein Vogel aus dem Nest gefallen ist oder wir bis zu 60 Igel da haben, die bis 500 Gramm bei uns überwintern.

Stiowicek: Den Wildtierbereich wollen wir größer gestalten, der ist zu klein geraten. Aber man ruft uns auch an wegen Wildtieren der anderen Art.

Stojanovic: Ein Anrufer hat einen Waschbären oder ein „Stachelschwein wie in Afrika“ bei Ober-Grafendorf gesehen. Wir wollten schon wissen, ob der Anrufer etwas getrunken hat, aber wir sind den Dingen nachgegangen.

Stiowicek: Und siehe da, es gibt nichts, was es nicht gibt. Zum Beispiel eine Python im Plastiksack bei der Autobahn.

Hund und Katz finden wohl leichter wieder einen Platz?

Stiowicek: Die jahrelange Kooperation mit Verhaltensexpertin Sheila Harper ist ein Segen. Viele Tiere brauchen umfassende Betreuung, müssen Fertigkeiten lernen. Nicht nur an der Leine gehen, Auto einsteigen oder den Staubsauger aushalten. Sie müssen am Familienleben teilhaben, Sheila Harper sagt immer „Hunde sollen Zeitung lesen.“

Stojanovic: Fast jedes Tier, das zu uns kommt, stand unter Stress, ist traumatisiert, verunsichert. Zuerst steht die medizinische Versorgung auf der Agenda, dann „runter holen“ und Vertrauen schaffen, resozialisieren.

Stiowicek: Unser Therapiegarten hilft da sehr, auch um zum Beispiel nur verschiedene Bodenverhältnisse zu lernen. Die Hunde sollen sich mit ihrer Umgebung ruhig beschäftigen können. Man muss ihnen „Qualitätszeit“ geben. Es ist nicht wichtig, in einer Stunde eine möglichst große Gassi-Runde zu rennen, sondern dem Tier die Zeit für Eindrücke zu geben. Früher mussten wir zum Tierpsychologen nach Wien fahren. Mit Hilfe von Sheila Harper können wir nun viel selbst tun, auch unsere Spaziergänger bekommen da eine Einschulung.