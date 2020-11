Spannendes im Museum

Im Museum Niederösterreich gibt es für Groß und Klein jede Menge zu entdecken. Im Haus für Natur sind die Lebensräume Niederösterreichs mit 40 lebenden Tierarten zu sehen und das Haus der Geschichte lädt zu einer Zeitreise durch 40.000 Jahre. Wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen sorgten für Abwechslung.

Große Filme für die Kleinen

Das Cinema Paradiso und das Hollywood Megaplex sorgen in ihren Nachmittagsvorstellungen mit Filmen für jedes Alter für Abwechslung an einem kalten, regnerischen Tag.

Zehn auf einen Wurf

Sowohl bei NXP Bowling in der Hnilickastraße 10 als auch bei NXP Lasertron in der Bimbo Binder Promenade 15 stehen zwölf Bowlingbahnen bereit, wo die bunten Kugeln gerollt werden können. Manche Bahnen sind mit einer speziellen "Kinderbande" ausgestattet, damit die Kugel bei den kleinen Spielern nicht gleich in der Versenkung verschwindet.

Badespaß in der Aquacity

Längen schwimmen, rutschen, plantschen oder im warmen Wasser chillen kann man - wenn coronabedingt nicht gerade geschlossen - in der Aquacity, der Wohlfühloase mitten in der Stadt.

Besuch in der Stadtbücherei

Kinderbücher, Romane, Sachbücher, Zeitschriften und AV-Medien - die Stadtbücherei in der Prandtauerstraße ist eine wichtige Informations- und Bildungseinrichtung für alle Altersgruppen. Die Mediathek bietet eine Vielzahl an DVDs und eine große Auswahl an Musik-CDs. An der CD-Hörstation haben Besucher die Möglichkeit, Musik zu hören, am DVD/Video-Abspielplatz können Ausschnitte aus Filmen, die in der Mediathek verfügbar sind, angesehen werden.

Eislaufen mitten in der Stadt

Sofern es das Wetter erlaubt, kann man auf der Traisen und den St. Pöltner Seen Eislaufen. Nachdem der Christkindlmarkt ausfällt, ist heuer Eislaufen aber am Rathausplatz möglich. Sparkasse, Stadt, Leiner und Schau.Spiel machen´s möglich. Corona-bedingt bleiben heuer der Naturfreunde-Eislaufplatz sowie die Eissporthalle leider geschlossen.

Natur pur in St. Pölten

Mit rund 40 Naturdenkmälern ist St. Pölten eine Stadt, in der man Urbanität und Natur in einer einzigartigen Verbindung findet. Damit liegt ein Naturjuwel quasi vor jeder Haustür. Wälder, Parkanlagen, Spielplätze, Teiche mit einer großen Tier- und Pflanzenvielfalt warten darauf, erkundet zu werden. Dazu zählen unter anderem Sparkasse-Park, Hammerpark, Südpark, Stadtwald, Naturlehrpfad Feldmühle, Heirats- und Geburtenwald, Naturdenkmal Siebenbründl oder die Traisen, um nur einige zu nennen.