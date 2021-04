Batteriewechsel, Austausch des Glases, Teil- und Vollreparaturen – wer ein kleines, oder auch größeres Problem mit seiner Uhr hat, ist bei Hasenzagl in der Herrengasse 9 in St. Pölten genau richtig. „Wir bieten Reparatur und Wartung von mechanischen Uhren, Quarzuhren, Stand- und Pendeluhren in der hauseigenen Werkstatt vor Ort von unserem Uhrmachermeister an“, berichtet Inhaberin Christa Wohlmuth. Auf Wunsch gibt es vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag sowie einen Hol- und Bringservice für Stand- und Pendeluhren. Wer bis 31. Mai seine Uhr vorbeibringt, für den gibt es einen gratis Wasserdichtheitstest.

Werbung

Aber auch jene, die der Suche nach einer neuen Uhr oder Schmuck sind, sind bei Hasenzagl genau richtig: „Bei uns gibt es kleine Geschenke bis hin zu großzügigen Überraschungen“, so Wohlmuth, die mit ihrem Team beratend zur Seite steht.

Info und Kontakt:

Uhren & Schmuck Hasenzagl

Herrengasse 9

3100 St. Pölten

Tel.: 02742/3526411

facebook.com/Hasenzagl