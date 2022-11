Ein Qualitätsbad vom Experten entsteht in kurzer Zeit

Die Gründe für eine Badrenovierung sind vielfältig. Häufig ist das beste­hende Badezimmer nicht mehr schön anzusehen, zu klein, oder entspricht nicht mehr den eigenen Ansprüchen. Egal was der Grund für Ihren geplanten Badumbau ist, Viterma ist Ihr zuverlässiger An­sprechpartner.

Unsere hochqualifizierten Profi-Handwer­ker zaubern in­nerhalb weniger Tage aus Ihrem alten Badezimmer Ihr neues Wohlfühlbad. Dabei können Sie sich auf eine große Auswahl an Farben, Markenherstellern und Designs wählen.

Individuelle Badlösungen nach Maß

Die Vorteile eines Badumbaus mit Viterma liegen auf der Hand. Wir verwenden langlebige und besonders pflege­leichte Materialien, damit Sie möglichst lan­ge Zeit Freude an ihrem neuen Badezimmer haben. Die neue, bodenebene Dusche und das fu­genlose Viterma Wandsystem wer­den individuell nach den eigenen Bedürfnissen maßgefertigt. Auf diese Weise ermöglichen wir selbst in kleinen Badezimmern eine optimale Raum­nutzung.

Viterma bietet Ihnen eine individuelle Gestaltung des neuen Wohlfühl­bads ganz nach Ihren Wünschen. Für den Boden stehen verschiedene Holz- und Stein­dekore zur Auswahl. Das Viterma Wandsystem ist in mehr als 1.900 Farben, Motiven und Designs ver­fügbar. Kombiniert mit langlebi­gen Produkten namhafter Herstel­ler ergeben sich hier abertausen­de Möglichkeiten, um das neue Bad zu gestalten.

Hohe Kundenzufriedenheit

„Wer sein Bad renovieren möchte, muss in der Regel viele Handwerker (z. B. Elektriker, Installateure, Fliesenleger, etc.) suchen und koordi­nieren. Nicht bei Viterma! Hier er­folgt die gesamte Badrenovierung mit nur einem regionalen An­sprechpartner, der sich um alles kümmert. Viterma bietet Ihnen von der Erstberatung bis zur Endabnahme ein Rundum-Sorglos-Paket, damit der Umbau für Sie völlig stress- und sorgenfrei ist“, erklärt Viterma-Badexperte Ing. Thomas Jappel.

Viterma verfügt über langjähri­ge Erfahrung im Bereich der Badrenovierung und hat bereits mehr als 25.000 Badezimmer saniert. Nach Abschluss der Renovierung werden unsere Kunden nach Ih­rer Zufriedenheit befragt. Dabei geben 98 Prozent der Befragten an, dass sie mit dem Badumbau durch uns sehr zufrieden sind und uns jederzeit weiterempfehlen würden.

Fixpreisgarantie für Planungssicherheit

Der Preis, zu dem man einen Handwerker beauftragt, ist fast nie der, den man am Ende bezahlt, weil im Laufe der Arbeiten „plötz­lich“ zusätzliche Kosten auftau­chen. Bei Viterma hingegen erle­ben Sie keine bösen Überra­schungen. Basierend auf der gemeinsamen Planung Ihres neu­en Badezimmers erstellen unsere Fachberater ein detail­liertes Angebot mit Fixpreisgaran­tie. Das heißt konkret: Sie bezahlen keinen Cent mehr, selbst wenn die Renovierung doch einmal teurer werden sollte.

Badezimmer von Viterma sind besonders lang­lebig und sehen auch nach langer Zeit noch gut aus. Das fugenlose Viterma-Wandsystem und die Bo­denkollektion sind äußerst ro­bust und verfügen über eine kalk- und schmutzabweisende Ober­fläche. Auch Schimmel hat mit Viterma im neuen Bad keine Chance mehr.

Eine Menge Vorteile

Ob Komplettsanierung oder Teilsanierung, die Vorteile von Viterma liegen auf der Hand:

10 Jahre Garantie auf Viterma Produkte

98 % zufriedene Kunden

Zweistufige Endabnahme

Zuverlässige Renovierung in wenigen Tagen

Hochqualifiziertes, festangestelltes Profi-Handwerker-Team

Ihr Badexperte vor Ort

Natürlich wissen wir, wie wichtig ein regionaler Ansprechpartner bei einem solch umfangreichen Thema wie einer Badsanierung ist. Aus diesem Grund gibt es bei Viterma für Sie nur einen Badberater, der sich um alle Ihre Wünsche kümmert und einen unkomplizierten Ablauf garantiert. Planen Sie jetzt Ihr neues Wohlfühlbad mit Viterma. Wir zeigen Ihnen, wie schnell und einfach eine Badsanierung mit uns möglich ist.

„Besuchen Sie unseren großen Schauraum in der Mariazellerstraße 6g in St. Pölten und lernen Sie vor Ort unsere hochwertigen Badlösungen kennen“, sagt Jappel. „Gerne stehen wir Ihnen für einen kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin in unserer Badausstellung zur Verfügung. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einen individuellen Beratungstermin ganz bequem in Ihren eigenen vier Wänden zu vereinbaren.“

www.viterma.com