Weihnachten kommt bald: Die neue Winterbeleuchtung lässt Schneeflocken über den Straßen und Gassen der Innenstadt tanzen. Die riesige Pielachtaler Silberfichte schmückt den Rathausplatz, auf dem schon bald begeisterte Eisläufer beim Eislaufzauber rund um die Pestsäule ihre Runden ziehen werden.

Klar, dass heuer, im Coronajahr, alles anders ist – ohne duftenden Punsch, ohne geselliges Beisammenstehen bei den Hütten am Christkindlmarkt. Trotzdem bringt die Marketing St. Pölten weihnachtliches Flair in die Stadt.

Weihnachtsstimmung in der Innenstadt

An einigen Donnerstagen im Dezember beleuchtet Bright-Star-Künstler Markus Kautz besondere Gebäude in der Linzer Straße und der Schreinergasse, das Bläserquartett der Musik- und Kunstschule lässt Weihnachtslieder erklingen, der Drehorgelspieler wandert über den Domplatzmarkt und an Samstagen im Dezember kommt sogar das Christkind in die Stadt und singt in der Fußgängerzone.

Das Christkind wartet auf die vielen Wunschzettel Foto: Anita Hofmann

Geschmackvoll flanieren können Feinschmecker bei der Grätzlgusterei, am Dienstag, 15. Dezember, in den Delikatessenläden der Wiener Straße: Weinhandel Martin Cerny, vomFass, Der Südtiroler und Griechenlandshop. Vielleicht wird am 22. Dezember nochmal kulinarisch flaniert.

Gutscheinheft mit vielen Vorteilen

Alle Händler und Kaufleute Innenstadt haben sich Besonderes in der Adventzeit einfallen lassen, von der Kinderbetreuung über einzigartige Geschenkideen bis zum traditionellen Gutscheinheft als Unterstützung für die einkaufenden Christkindl. Das Heft mit 32 Einkaufsvorteilen kommt heuer auch in jeden Haushalt und liegt wie jedes Jahr in den teilnehmen Geschäften auf.

Bezahlt werden kann in St. Pölten auch mit der besonderen Währung der Stadt: Die stp*Gutscheine werden in allen Läden mit der stp*-Plakette entgegengenommen und auch am Wochenmarkt. Die Bons mit 30 Jahren Gültigkeit sind beim Tourismus- & Marketingservice am Rathausplatz erhältlich und das ideale Weihnachtsgeschenk.