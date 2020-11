Katja Rendl hat sich in ihrem Lokal in der Rendlkellergasse eine Weihnachtswerkstatt eingerichtet. Weil das Kellergassenfest und sämtliche Weihnachtsfeiern abgesagt wurden, hat sich die Gastronomin etwas einfallen lassen, etwas sehr Hübsches: Weihnachtspackerl aus dem Rendlkeller, einige mit regionalen und originellen Schmankerln und andere mit exklusivem Inhalt, der Urlaubserinnerungen unter den Christbaum holt. „Traisentaler Wein haben wir eingepackt, feinen Senf, Speck, edle Spirituosen, Schokolade, aber auch eine Weihnachtsüberraschung für Hund und Herrl – mit Schmankerln für beide“, erklärt Katja Rendl, die überzeugt ist, dass die hübschen Weihnachtspackerl das ideale Geschenk für Mitarbeiter und Freunde sind.

Köstliche Weihnachtspackerl

Beim Cateringspezialisten Parzer & Reibenwein sind ebenfalls alle Firmenweihnachtsfeiern abgesagt worden. „Unsere Stammkunden wollen ihren Mitarbeitern aber als Ersatz ein kleines Geschenk machen“, sagt Senior-Chefin Brigitte Reibenwein. So verpackt sie mit ihren Mitarbeitern köstliche und hübsche Spezialitäten in Weihnachtspackerl. Weihnachtskekse sind da drin und die Proviantglasl aus der Küche des Cateringunternehmens. Da gibt es alles, was gut schmeckt, vom Wildschweingulasch über den gekochten Hirschtafelspitz bis zu Krautfleckerl. Dazu werden selbst eingelegte Preiselbeeren eingepackt und Nudeln vom lokalen Erzeuger. „Mit den Speisen aus den Proviantglasln können sich die Beschenkten dann ein köstliches Weihnachtsessen zaubern.“

Andere Gastronomen bieten den Firmen für deren Mitarbeiter Gutscheine als Ersatz für die Weihnachtsfeiern an.

Und der Handelsriese Metro hat die Aktion #Gastrofüralle gestartet, auch, um damit die heimische Gastronomie zu unterstützen. Betriebe können bei Metro Gutscheine kaufen, diese ihren Mitarbeitern zu Weihnachten schenken. Die Gutscheine können dann in zahlreichen an der Aktion teilnehmenden Restaurants eingelöst werden.