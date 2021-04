Die St. Pöltner zieht‘s nach draußen – an die Traisen, in einen unserer schönen Parks oder auch ganz einfach in den eigenen Garten. Dieser hat gerade in den letzten Jahren – schon vor der Corona-Pandemie – enorm an Bedeutung dazugewonnen, weiß Felix Jöchl vom Baumarkt Nadlinger. Auch, dass Gartenarbeit wieder voll im Trend liegt, auch bei jungen Familien. Frische Kräuter aus dem Hochbeet, saisonales Obst vom eigenen Baum, bis hin zu saftigen Tomaten und Gurken aus dem Selbstanbau – die Selbstversorgung mit eigenem Obst und Gemüse ist Teil des Trends zu mehr Naturnähe, Nachhaltigkeit und bewusster Ernährung.

Dazu kommt, dass der Garten als Outdoor-Wohnzimmer beliebter Treffpunkt für Freunde und Familie ist und gerne mit hochwertigen und gemütlichen Gartenmöbeln ausgestattet wird.

Für Kinder ist ein Garten natürlich ein besonderes Paradies, vor allem, wenn er als Spielplatz genutzt werden kann, zum Herumtollen mit Freunden auf einem individuell konfigurierten Spielturm oder auf einem Trampolin. „Wir – beziehungsweise der Osterhase – durften meine Neffen dieses Jahr mit einem Stelzenhaus mit Schaukel und Sandkiste überraschen. Daswar für die Kids natürlich ein großartiger Startschuss in einen schönen Sommer“, erzählt Felix Jöchl.

Apropos Sommer: Da bietet der Garten dann die Möglichkeit zur Entspannung und zur Abkühlung. „Die Sommer werden immer heißer, der Sprung ins kühle Nass somit umso attraktiver. Ein Pool – selbst wenn platzbedingt nur ein kompakteres Modell – ist heute längst kein Luxus mehr, sondern ist für viele ein fixer Bestandteil des Gartens“, weiß der Baumarkt-Juniorchef. Daher hat Nadlinger dieses Sortiment ausgebaut, sorgt für kompetente Beratung. Denn auch die richtige Pflege und das ordentliche Einwintern des Pools sind wichtig, damit die Freude daran lange anhält.

„Und wo kein Platz für ein Pool ist, sorgen zumindest eine bequeme Gartenliege und ein Sonnenschirm für Urlaubsfeeling und Entspannung“, so Felix Jöchl, der bestätigt, dass die Bedeutung des Gartens in den letzten Jahren – natürlich durch die Corona-Situation – enorm aufgeblüht ist. „Die Gartenarbeit geht durch moderne Technik immer leichter von der Hand, dank der kabellosen Akkugeräte bis hin zum Rasenroboter. Der Garten als Lebensraum rückt zugleich immer mehr in den Vordergrund“, so Jöchl.

Felix Jöchl, Mitgeschäftsführer von Baumarkt Nadlinger, im rundum erneuerten Werkzeug-Shop im Baumarkt Porschestraße. Usercontent, privat

Dazu gehört natürlich das Outdoor-Kochen. „Wo sich früher der Papa am Wochenende erbarmt hat, auf dem klapprigen Holzkohlegrill ein paar Bratwürstel zu wenden, entdecken mehr und mehr das Grillen als tatsächliche Kochkunst für sich, und binden sich auch unter der Woche nur allzu gerne die Grillschürze um“, bestätigt Felix Jöchl.

Dieser Trend spiegelt sich auch im Grillershop von Baumarkt Nadlinger deutlich wider. Der Großteil der Mustergriller sind hochwertige Gasgriller in zahlreichen Preis- und Ausstattungsvarianten. Vom kompakten Balkongriller bis hin zu regelrechten Outdoorküchen.

„Wenn Sie mir vor zehn Jahren gesagt hätten, wir würden heute alleine den Gasgrillern mehr Fläche widmen als den Rasenmähern – da wäre ich dann doch sehr skeptisch gewesen. Aber natürlich freut es mich, dass wir uns auch in diesem Sortiment so gut etablieren haben können.“

Immer in Bewegung für die Kunden

Die Flexibilität ist wohl ein Geheimnis des Familienbetriebs, weiß Felix Jöchl: „Als mittelständisches Unternehmen muss man immer in Bewegung sein, denn auch der Kundenbedarf ändert sich von Saison zu Saison. Es gibt kaum ein Jahr, in dem es bei uns keinen kleineren oder größeren Umbau gibt. Erst im vergangenen Herbst haben wir in unserem Standort Nord eine große Tierfutter-Abteilung geöffnet. Das ist ein für uns bis dahin noch ganz neues Sortiment.“