Wildtieren auf der Spur

Im Herzen des Weinviertels, eingebettet in die malerischen Eichenwälder des Naturparks Leiser Berge, bietet der Wildpark Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg anregende Erholung für die ganze Familie. Aber nicht nur.

Verschiedene Hirscharten und Mufflons kreuzen die Besucherwege in begehbaren Gehegen, Gämsen und Steinböcke klettern durch steile Felswände, Wildschweine suhlen sich im Schlamm und wühlen nach Eicheln. Hier kann man nicht nur Wölfe heulen hören, sondern auch den Forschern des Wolf Science Center über die Schulter schauen. Wenn der Wissensdurst der Wildparkbesucher gestillt ist, können sich die Kinder auf dem tollen Spielplatz mit aufregender Baumburg austoben oder Schafe und Ziegen füttern, während sich die Eltern am Ziegelofenteich in der „Hexenhütte“ stärken.

Schloss Ernstbrunn

Im Schloss finden Konzerte, Hochzeiten oder ähnliche Feste statt. Während für diese besonderen Anlässe Räumlichkeiten zu mieten sind, ist der Rest des Schlosses nicht zu besichtigen. Des Weiteren lädt auch der Schlosspark, von dem auch diverse Elemente in den Wildpark integriert sind, zu Spaziergängen und Wanderungen ein.

Der Platanenkreis, der den Teich im nördlichen Teil des Rothirschgeheges einrahmt, und der klassizistische Tempel in der Nähe des Ziegelofenteiches sind es wert, zu verweilen und zu staunen.

Sommeröffnungszeiten

(1. April - 2. November): Di - So 9 - 17 Uhr (Mo geschlossen).

Infos: www.wildpark-ernstbrunn.at