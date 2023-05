Radtourismus wird gefördert

An der Donau entlang, durch Wälder oder über Berge: In Niederösterreich können Radlerinnen und Radler 4.000 Kilometer auf Ausflugsradrouten zurücklegen. Teil dieses Netzes sind 16 Strecken, die extra für Kinder gewählt wurden. Hinzu kommen 1.500 Kilometer, die vom Land als „Top-Radrouten“ ausgeschildert sind.

Beispiele dafür sind der beliebteste Radweg des Landes, der Donau-Radweg, der von Ybbs bis Hainburg führt, der Traisental Radweg, der das Weinland mit den Mostviertler Bergen verbindet, oder die Thayarunde, auf der man auf ehemaligen Bahntrassen durch das Waldviertel strampelt. Bis 2025 soll der Radtourismus in NÖ weiter ausgebaut werden.

Radfahren lockt auch ausländische Gäste an

Verfolgt wird dieses Vorhaben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das Radfahren ist nicht nur bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern beliebt. 55 Prozent der ausländischen Gäste geben die Sportart bzw. Freizeitaktivität laut der Rad-Tourismusstrategie des Landes als Hauptreisemotiv nach Niederösterreich an. Wie es in der Tourismusstrategie weiter heißt, hängen auch Umsätze von 252 Millionen Euro im Bundesland mit dem Radtourismus zusammen.

Ein Radler, der in Niederösterreich nächtigt, gibt im Durchschnitt 94 Euro pro Tag aus. Gearbeitet werde, laut Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner, aktuell an Rad-Entdeckertouren, „bei denen neben dem Radfahren auch Kulinarik und Kultur im Fokus stehen“. Neu geschaffen wurden zudem 16 Gravel-Routen – übersetzt: Schotter-Routen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Radwegen und leichten MTB-Trekking-Strecken, die nun in allen Teilen des Landes zur Verfügung stehen.