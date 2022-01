Festmarsch aus dem Perschlingtal

Im Neujahrskonzert der NÖ Tonkünstler ist der der Festmarsch „100 Jahre Niederösterreich“ uraufgeführt worden. Schon bei der Programmerstellung für das von Alfred Eschwe dirigierte Konzert regte der Direktor des NÖ Tonkünstler-Orchesters, Frank Druschel, an, das Jubiläumsjahr bereits mit dem Neujahrskonzert entsprechend mit einem Werk eines NÖ Komponisten zu würdigen. Da man aber beispielsweise bei bedeutenden NÖ Komponisten wie Michael Haydn oder Ignaz Joseph Pleyel kein entsprechendes Konzertstück finden konnte, sollte ein neues Auftragswerk entstehen.

Nach kurzer Bedenkzeit nahm er den Auftrag an

So erging Ende September 2021 an den pensionierten Stimmführer und Solobratscher beim NÖ Tonkünstler-Orchester, Leopold Schmetterer, der Auftrag, einen Festmarsch für das Neujahrskonzert 2022 mit dem Thema des Jahrhundertjubiläums zu schreiben. Schmetterer, der in seiner aktiven Zeit bereits einige Stücke für das NÖ Tonkünstler-Orchester geschrieben hatte, nahm nach einer kurzen Bedenkzeit und einer Besprechung einiger Kompositionsskizzen mit Alfred Eschwe den Auftrag an und erstellte im Oktober innerhalb von vier Tagen das neue Konzertstück.

Schmetterer: „Da mir neben dem Hauptthema auch die Nebenstimmen und deren Einwürfe wichtig waren, schrieb ich die gesamte Partitur selbst.“

1978 trat er als Stimmführer in das NÖ Tonkünstler-Orchester ein und war dort ab 1981 Solobratscher. Schmetterer: „Das NÖ-Tonkünstlerorchester war meine berufliche Heimat und es freut mich, dass ich nach fünf Jahren meiner Pensionierung noch so guten Kontakt zum Orchester und seinen Dirigenten habe. Sie haben mich nicht vergessen.“

Besonders die Zusammenarbeit mit Alfred Eschwe, der gleichzeitig mit Schmetterer am Konservatorium in Wien studiert hatte, machte die Arbeit am Konzertmarsch erfolgreich.

Schmetterer: „Der Festmarsch ist nicht trivial - er beginnt festlich mit Fanfaren und endet erst mit Fanfaren und dann mit dem typischen Ende eines Marsches. Als Konzertstück sollte er aber für alle als Niederösterreichermarsch erkennbar bleiben.“

Landeshymne ist in den Marsch eingebunden

So wurden die vier typischen Liedzeilen der NÖ Landeshymne von Schmetterer leicht verändert als Zitate in den Konzertmarsch eingebunden und so die Verbundenheit mit NÖ geschaffen.

Leopold Schmetterer lebt mit Gattin Rosemarie seit 1981 in Murstetten und hat nicht nur für das Tonkünstlerorchester Kompositionen erstellt, sondern ist auch in unterschiedlichsten Ensembles und als Organist tätig. In seiner Heimat versieht er nicht nur Organistendienste in den umliegenden Pfarren, sondern wirkt auch in örtlichen Kleinorchestern mit. Im Rahmen der Gesellschaft für zeitgenössische Musik bestritt Schmetterer viele solistische Auftritte.

1995 wurde ihm von der Republik Frankreich das Goldene Verdienstkreuz verliehen, 2004 erreichte er den 1. Preis beim Kompositionswettbewerb des Wiener Männergesang-Vereins.

