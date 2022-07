St. Pöltens „Riviera“: Pack die Badehose ein!

Werbung

An heißen Sommertagen rücken bereits in den frühen Morgenstunden Scharen an Menschen in Badeschlapfen und bewaffnet mit Luftmatratzen und Handtüchern an. Nur wenige Minuten außerhalb des Stadtzentrums lockt St. Pöltens 30 Hektar große „Riviera“ mit Abkühlung und Erholung.

Der Ratzersdorfer See, der nur durch die Traisen vom Viehofner See getrennt ist, weiß seit Jahrzehnten Badegäste mit einem vielfältigen Freizeit- und Sportangebot zu überzeugen. „Das war aber lange nicht selbstverständlich. Als Kind bin ich oft mit dem Rad zum Ratzersdorfer See gefahren, der damals eher ein Tümpel im Dickicht war“, erinnert sich Wasserrettung-Leiterin Doris Horvath.

Erst Ende der 1970er-Jahre ließ die Gemeinde den Schotterteich weiter ausbaggern und schrittweise zum Naherholungsgebiet umgestalten. Seitdem übernimmt die 1969 in St. Pölten gegründete Wasserrettung auch die Aufsicht am See. 1980 begannen die Mitglieder mit der Tradition des Christbaumversenkens, die seither jährlich im Gedenken an Ertrunkene abgehalten wird.

Von der Gartengarnitur zum Rettungs-Stützpunkt

„Der Stützpunkt am Ratzersdorfer See begann Anfang der 80er-Jahre mit einer einfachen Gartengarnitur für die Wasserrettungsmitglieder und einem VW-Bus. Erst 1995 wurde das heutige Gebäude errichtet und die Überwachung damit ausgebaut und verbessert“, erklärt Leiterin Doris Horvath. So habe sich die Rettung zu Wasser aber auch die Landschaft und das Angebot um die Seen über die Jahrzehnte völlig verändert.

„Die Einsätze bleiben seit Langem konstant. Es zeichnet sich allerdings ab, dass immer mehr Kinder und Jugendliche nicht gut schwimmen können und so Gefahren im Wasser leicht unterschätzen“, gibt Doris Horvath zu bedenken.

Ein paar Meter weiter wird im Sommer ebenfalls gebadet, gesportelt, gesurft und gefeiert. Auch die Viehofner Seen haben eine ähnliche Vergangenheit. Auch sie waren einst eine unberührte Auenlandschaft um die Traisen, die erst ab den 60er-Jahren durch die Schottergewinnung der ortsansässigen Firma Paderta nach und nach ausgehoben und damit zu den heutigen Seen wurde.

See ist stummer Zeuge von Verbrechen in NS-Zeit

Das Wasser verdeckt jedoch auch ein dunkles Geheimnis, das sich am Grund der Seen verbirgt. Wo heute Menschen ihre Freizeit genießen, befand sich während des Zweiten Weltkriegs ein Lager für jüdische Zwangsarbeiter, die in Viehwaggons aus Ungarn hergekarrt wurden und unter unmenschlichen Bedingungen bei der Schottergewinnung und der Traisenregulierung bis zur völligen Erschöpfung schuften mussten. Heute bewahren Hinweistafeln das Andenken an die Opfer und die leidvolle Zeit.

