Das Sommer-Open-Air des Jahres wird am Samstag, den 15. Juli, am Hausheimer Sportplatz in die 13. Runde gehen. „Eine spektakuläre Bühnenshow, gemixt mit der jahrelang gewachsenen Vielfalt der Barlandschaft, wird für eine unvergessliche Partynacht sorgen“, verspricht die Junge ÖVP Wölbling. Karten im Vorverkauf kosten sieben Euro, an der Abendkasse sind neun Euro zu bezahlen.