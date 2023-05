Erstkommunion in Herzogenburg

„Unser Glaube ist ein Schatz“ lautete das Motto der Erstkommunion-Vorbereitung in der Pfarre, an der heuer 14 Kinder teilnahmen. Am vergangenen Sonntag war nun unter großer Beteiligung der Pfarrgemeinde ihr Fest – und es war, nicht nur vom Wetter her ein schönes Fest, an das sich die Kinder, aber auch die Taufpaten, Eltern und Großeltern, die daran teilgenommen haben, noch viele Jahre daran erinnern werden.

Obwohl sich in den vergangenen Jahren doch Einiges geändert hat – so gab es früher nach dem Fest für alle Beteiligten eine Agape im Pfarrzentrum, und das Geschenk zur Erstkommunion (heuer war es eine Kinderbibel) wurde erst am Abend bei einer gemeinsamen Feier ausgeteilt – war es Fest für alle Gläubigen, die mit Freude dabei waren. Leider werden die Kinder, die dieses gemeinsame Fest feiern, von Jahr zu Jahr weniger, denn in der 2. Klasse Volksschule sind nur mehr ein Drittel der Kinder römisch-katholisch, der Rest ist anderen Glaubens oder konfessionslos.

