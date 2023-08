ÖKB Traismauer lädt zum Jubiläumsfest

Im Vorjahr wurde nach umfangreichen Adaptierungsarbeiten das alte Feuerwehrhaus in Frauendorf als neues Vereinsheim namens „Haus der Kameradschaft“ vom ÖKB-Stadtverband Traismauer offiziell seiner Bestimmung übergeben und gesegnet. Heuer feiert der Stadtverband, der zu den ältesten Vereinen im Unteren Traisental zählt, sein 145-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 19. August, eine ganztägige Festivität in Frauendorf statt.

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Verschönerungsverein Frauendorf organisiert, denn in den vergangenen Monaten wurde ein Gemeinschaftsprojekt „Gedenkstein zu Ehren der Kaiserlinde“ umgesetzt. Mit der feierlichen Segnung des Gedenksteins im Rahmen eines Festakts wird die erfolgreiche Umsetzung auch offiziell abgeschlossen. Die Idee zu diesem Projekt stammt von ÖKB-Ehrenobmann Alfred Winter senior, der auch für die Realisierung federführend verantwortlich gezeichnet hat.

Das Jubiläumsfest am Samstag, 19. August, startet ab 11 Uhr mit einem Steckerlfischen und Grillspezialitäten. Um 15 Uhr werden die „Caledonian Pipes and Drums“ (Band mit Dudelsack und Drums aus dem Burgenland) unter der Leitung von Pipe Major Thomas Torda mit schottischen Klängen als auch das Brassquartett des Musikvereins Traismauer die Einleitung zum Festakt übernehmen. Um etwa 16 Uhr folgt der Umzug vom neuen Feuerwehrhaus in Frauendorf, wo die Gäste auch tagsüber verköstigt werden, zum Schauplatz der Segnung (Haus der Kameradschaft – Kapelle Frauendorf). Nach dem Festakt geht es wieder zurück zum neuen Feuerwehrhaus (Wegstrecke rund 100 Meter), wo der gemütliche Ausklang der Festivität stattfinden wird. Der Verschönerungsverein Frauendorf mit der neuen Obfrau Sandra Powondra wird an diesem Festtag für Kaffee und Mehlspeisen verantwortlich zeichnen. Auch ein Kinderprogramm wurde vom Verschönerungsverein organisiert, womit alle Altersgruppen auf ihre Rechnung kommen sollten.

Der ÖKB-Stadtverband Traismauer wurde am 31. Jänner 1878 als Veteranenverein gegründet. Der Verein umfasst derzeit 135 Mitglieder, wovon rund 20 Frauen aktive Mitglieder sind. Neben dem gesellschaftlichen „Mehrwert“ ist der Kameradschaftsbund auch ein steter Mahner für einen dauerhaften Frieden, wodurch sich unglückselige Kriege, die mit viel Leid verbunden waren, nicht wiederholen sollten. Neben bedürftigen Menschen und Familien unterstützt der Kameradschaftsbund auch örtliche Vereine sowie Hilfs- und Blaulichtorganisationen. Zusätzlich betreut die Wertegemeinschaft auch zahlreiche Denkmäler und Gedenkstätten.