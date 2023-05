Wandertag in Nussdorf

Zum bereits 15. Wandertag unter dem diesjährigen Motto: „Tut gut! - Wandererwachen“ hatte die „Gesunde Gemeinde Nussdorf“ geladen. Obfrau Ingeborg Haslhofer-Jünnemann konnte dazu bei idealen Witterungsbedingungen über 200 Teilnehmer, darunter auch Bürgermeister Heinz Konrath, geschäftsführenden Gemeinderat Franz Brunthaler sowie zahlreiche weitere Vereins- und Wirtschaftsvertreter begrüßen.

Der Start erfolgte diesmal vor dem Gemeindeamt in Nussdorf. Die Wanderroute führte ausgehend von Nussdorf in Richtung Theyern, am Sportplatz vorbei zur Reichersdorfer Wohnhöhle, durch mehrere Weinrieden wieder retour zum Ausgangspunkt der sieben Kilometer langen Wanderung. Unterwegs zeichnete eine Labstelle, die von den Mitgliedern der „Gesunde Gemeinde Nussdorf“ betreut wurde, für eine Stärkung der Wanderer verantwortlich.

Ziel war der Schlossgarten, wo es neben warmen Speisen auch weitere Delikatessen gab. Die Feuerwehrmitglieder rund um Kommandanten Dominik Scharl hatten ganze Arbeit geleistet, um die Wanderer im Ziel bestens zu versorgen. Zum Abschluss fand eine Verlosung von Preisen statt, die Liane Hintermayer organisiert hatte. Ihr Gatte Franz zeichneten für die Auswahl der Wanderroute verantwortlich. Ihnen galt neben vielen Winzerfamilien, Firmen und Privatpersonen der spezielle Dank von Obfrau Haslhofer-Jünnemann. Mit einem gemütlichen Ausklang endete der kurzweilige Wandertag.

Auch die Seniorenturngruppe Nussdorf nahm an dem Wandertag teil. Seit mehreren Jahren wird von der „Gesunden Gemeinde Nussdorf“ ein Gymnastikkurs, vor allem zur Vorbeugung gegen Osteoporose, angeboten. Das Bild zeigt die Seniorenturngruppe mit Instruktorin Doris Brunthaler (Dritte von rechts) und „Gesunde- Gemeinde“- Obfrau Ingeborg Haslhofer-Jünnemann (rechts). Foto: privat

