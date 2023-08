250 Wanderer in Kapelln

Rund 250 Starterinnen und Starter nahmen am 18. IVV-Fit-Wandertag durch die Mittelpunktgemeinde teil. Mit Start und Ziel im Haus der Leopold-Figl-Sportanlage konnten die Teilnehmer bei perfektem Wanderwetter zwischen Wanderstrecken von sieben, zwölf oder 20 Kilometern Länge wählen. In Etzersdorf war ein Windrad zur Besichtigung geöffnet, was von den Wanderern sehr gut angenommen wurde. Der Wanderverein Kapelln, der mit knapp zehn Mitgliedern zu den kleinsten Wandervereinen zählt, richtet jährlich diese im Rahmen des Internationalen Volkssportverbandes (kurz IVV) verankerte Veranstaltung mit Unterstützung zahlreicher Freunde und der Marktgemeinde aus. So sind neben den organisatorischen Arbeiten auch einige Labstellen entlang der Wanderstrecken zu betreuen und ein Küchenbetrieb am Sportplatz einzurichten. Die Wanderfreunde wurden dabei vom Heurigenstüberl Rödl in Maria Jeutendorf und von Verena Lambeck am Sportplatz unterstützt.

Obmann Martin Gölß: „Sehr viele Einheimische haben das Angebot der Labstellen beziehungsweise der warmen Küche vom Team Lambeck bei Start und Ziel am Sportplatz angenommen. Wir sind mit dem Ergebnis des heurigen Wandertages sehr zufrieden."