Am 12. Mai 1851 wurde der K&K Gendarmerieposten Herzogenburg erstmalig urkundlich erwähnt. Somit feiert die Polizeistation heuer ihr 170-jähriges Jubiläum. Erster Standort war am Kirchenplatz. Es folgten sieben weitere Standorte, bis die jetzige Dienstelle am 1. Juli 2009 in der Hainer Straße bezogen wurde.

Aus fünf Leuten wurden 18 Beamte

Vor 170 Jahren war NÖ in vier Flügel“ aufgeteilt – Wiener Neustadt, Korneuburg, Krems und St. Pölten.

Laut einer Niederschrift aus dem Jahr 1850 gab es im Umkreis der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten 60 Mann – darunter einen Rittmeister, einen Oberlieutnent, einen Wachtmeister zu Pferd und 38 Gendarmen zu Fuß.

Für Herzogenburg wurden in Summe fünf Mann – ein Vice-Korporal sowie vier Gendarmes zu Fuß – zugeteilt, ihnen standen als Räumlichkeiten drei Wohnzimmer, eine Küche sowie eine Holzkammer zur Verfügung.

Aktuell gibt es auf der Polizeiinspektion 18 Beamte – männlich und weiblich – die unter der Leitung von Kontrollinspektor Johannes Kovac dort ihren Dienst versehen. Er ist seit 1. Dezember 2020 der 31. Kommandant dieser Dienstelle.

150 Quadratkilometer, rund 18.000 Einwohner

Die Mitarbeiter betreuen außer dem Herzogenburger Gemeindegebiet noch die Gemeinden Inzersdorf-Getzersdorf, Kapelln, Statzendorf, Perschling und Wölbling – eine Rayonsgröße von rund 150 Quadratkilometer, wobei es etwa 18.000 Einwohner gibt.

„Die Polizisten sind zusätzlich zu ihrer ,normalen‘ Tätigkeit noch in vielen Spezialausgaben – wie Kriminaldienst, Einsatztrainer, Verkehrserzieher, Brandermittler, Schwerverkehrsbeamte, umweltkundige Organe sowie als Strahlenspürer – ausgebildet“, informiert Kommandant Kovac.