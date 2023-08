Sommerfest in Murstetten

Kurz vor der geplanten Pause scheuchte am vergangenen Freitag ein Gewitterschauer die im Innenhof des Gasthauses „Zum schwarzen Ochsen" im Freien sitzenden Gäste in den überdachten Eingangsbereich. Die Künstler, „Best Friends", Rainer Sokal und Newcomer Roman Josef Schwendt, spielten ihr Programm auf der überdachten Bühne zu Ende. Den größten Teil des Programms gestalteten die „Best Friends“ mit Thomas M. Strobl (Bass, Gesang, Moderation), Thomas Faulhammer (Saxophon, Querflöte), Aaron Wonesch (Tasteninstrumente) und Wolfgang Fellinger (Schlagzeug).

Mit Rainer Sokal (Akkordeon, Gesang) gab Thomas Strobl (Gitarre, Gesang) mit Liedern von Gerhard Bronner oder Pirron und Knapp einige Kostproben. Der österreichische Songwriter Roman Josef Schwendt brachte einige seiner neuesten Songs, die er mit Gitarre und Percussion-Stomp-Box begleitete. Thomas Strobl lobte die Unterstützung der Veranstaltung durch Franz Mader und Walter Kahri mit seinem Team. Mit einem gemeinsam mit den Besuchern gesungenen „Happy Birthday" gratulierte Strobl zwei Gästen, die an diesem Tag ihren Geburtstag hatten. Franz Mader und Walter Kahri freuten sich, dass das 19. Sommerfest so gut besucht wurde, und betonten, dass es die 223. Veranstaltung der Events im Gasthaus war. Sie kündigten für Donnerstag, 28. September, als nächste Veranstaltung einen Kabarettabend mit Eva Maria Marold an.