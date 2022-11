Weinbau im Traisental: Jung, sehr dynamisch & mit langer Historie

Das Weinbaugebiet Traisental gibt es zwar erst seit dem Jahr 1995, doch der Weinbau ist dort natürlich schon viel länger verankert. Ausgrabungen belegen, dass bereits die Römer dem Wein nicht abgeneigt waren. Möglicherweise muss man noch tiefer in die Geschichte blicken, denn Funde von Traubenkernen legen nahe, dass bereits in der frühen Bronzezeit Weinbau betrieben wurde.

"Hotspot" Traismauer mit längster Kellergasse in NÖ

Hauptort des Weinbaugebiets ist die Römerstadt Traismauer. Dort befindet sich auch ein besonders malerisches Duo: die Eichberger Kellergasse (Gemeinde Traismauer) und die Ahrenberger Kellergasse (Gemeinde Sitzenberg-Reidling). Gemeinsam bilden sie die längste ganzjährig bewirtschaftete Kellergasse in NÖ.

123 Keller reihen sich hier aneinander. Bereits in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts fanden dort gemütliche Winzer-Heurigen statt. Seit 1975 läuft der ganzjährige Heurigen-Betrieb, bei dem sich drei Familien abwechseln.

In der schönen Jahreszeit ist die gesamte Kellergasse für Autos gesperrt, um ein sicheres und ungestörtes Flanieren zu ermöglichen. Junge Gäste toben sich am liebevoll ausgestatteten Spielplatz aus. Jeden Sommer ist im Rahmen von Bauernmarkt und Hauerkirtag „ausg’steckt“.

Unterhalb der alten Baumpresse der Kellergasse am Eichberg starten ein Wanderweg und ein 350 Meter langer Weinlehrpfad. Der Themenweg erzählt mittels neun Fass-Böden von Geschichte und Kultur des Weins in der Region. Der etwa zweieinhalb Kilometer lange Wanderweg Hauersteig führt bis zur Eichberger Aussichtswarte am Fuchsberg. Der 15 Meter hohe Turm in Form eines Korkenziehers bietet beste Aussichten von Krems bis ins Tullnerfeld.

Ein Fluss als Grenze für feine Nuancen

Die Weinberge im Weinbaugebiet Traisental umfassen rund 880 Hektar. Sie befinden sich links und rechts von der Traisen, wobei der Fluss eine Grenze für Nuancen im Geschmack darstellt. Links dominieren Löss und Kalk, die Trauben bilden frische Säure, kräftige Frucht und mineralische Noten aus. Rechts stehen Löss und Lehm im Zentrum, die Weine sind etwas weicher und milder.

Hauptsorte ist der Grüne Veltliner (rund 60 Prozent), auch der Riesling ist stark im Kommen. Traisental? Das mag auch bei Weinkennern vor einigen Jahren noch Rätselraten ausgelöst haben. Mittlerweile hat sich das nach Rosalia im Burgenland zweitjüngste Weinbaugebiet Österreichs einen ausgezeichneten Ruf erkämpft, den junge und dynamische Winzer Jahr für Jahr bei diversen Wettbewerben – auch international – immer wieder unter Beweis stellen.

Mit Sophie Hromatka aus Oberwölbling stellt das Weinbaugebiet heuer auch die NÖ Landesweinkönigin.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.