Traismauers Feuerwehr zieht Zwischenbilanz

Bei der Florianifeier der Traismaurer Wehren erhielt der langjährige Kommandant-Stellvertreter Leopold Brabletz die Ehrennadel in Silber der Stadtgemeinde Traismauer überreicht. Dazu gratulierte das Kommando sehr herzlich. Am kommenden Wochenende lädt die Feuerwehr Traismauer-Stadt zum Feuerwehrfest in das Festzelt auf der Wiese hinter dem Feuerwehrhaus sehr herzlich ein. Im Bild: Feuerwehrkommandant Karl Engl, Markus Brabletz, Leopold Brabletz, Thomas Fraisl und Kommandant-Stellvertreter Gerhard Engl (von links).

Foto: Günther Schwab