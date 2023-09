Tolle Leistungen beim Schießen des ÖKB-Hauptbezirks St. Pölten

Rund 100 Schützen, darunter zehn Damen, beteiligten sich an den 20. Hauptbezirksmeisterschaften des Kameradschaftsbundes im Schießen sowohl mit dem Sturmgewehr (STG 77) als auch mit der Pistole (Pi 80 „Glock“) auf der Schießstätte des Bundesheeres auf dem Übungsplatz Völtendorf.

Dabei wurden wieder tolle Leistungen geboten und die einzelnen Kategoriensieger ermittelt. Bei den Herren gab es drei Altersklassen als auch eine Gästeklasse. Bei den Damen wurden alle Schützinnen in eine Damenklasse zusammengefasst. „Ein großes Lob gilt dem österreichischen Bundesheer, vor allem jenen Personen, die die Schießanlage in Völtendorf betreuen. Die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und wir können auf eine tolle Veranstaltung zurückblicken“, erklärte Hauptbezirksobmann Herbert Kraushofer.

In der Altersklasse I (Herren 18 bis 50 Jahre) konnte sich beim Sturmgewehr Hauptbezirkskommandant Florian Zierhofer (Ortsverband Gerersdorf) vor Martin Krumböck (Hain) und Gerald Ramler (Gerersdorf) durchsetzen. In der Altersklasse II (Herren 51 bis 65 Jahre) war Gerhard Kraushofer (Hofstetten) eine Klasse für sich und mit tollen 92 Ringen wurde er letztlich auch „Hauptbezirksmeister“. Zweiter wurde Horst Pollross (Gerersdorf), gefolgt von Christian Weiß (Hafnerbach). In der Altersklasse III (Herren ab 65 Jahre) war Fritz Frühwald (Kapelln) knapp vor Franz Bandion (Hain) und Josef Egerer (Neidling) der Beste. In der Gästeklasse konnte sich Sebastian Hintenberger aus Traismauer knapp vor Michael Ochsenbauer (Weiten) und Martin Meißner (Reichersdorf) durchsetzen. Die Damenklasse entschied Susanne Hippmann (Gerersdorf) souverän für sich.

Beim Bewerb Pistole gab es ebenfalls tolle Schussleistungen. In der Altersklasse I setzte sich Hauptbezirkskommandant Major Florian Zierhofer (Gerersdorf) mit tollen 44 Ringen hauchdünn vor Leopold Figl junior ebenfalls mit 44 Ringen (Traismauer) und Christian Poschmaier (43 Ringe; Reichersdorf) durch und fuhr somit auch den „Hauptbezirksmeistertitel“ ein. Die Altersklasse II wurde einmal mehr von Gerhard Kraushofer (Hofstetten) dominiert. In der Altersklasse III war Karl Treiber vom Hesserbund St. Pölten der Beste. Die beste Schussleistung an diesem Tag wurde von Martin Meißner aus Reichersdorf in der Gästeklasse erbracht. Er erzielte mit der Pistole auf 15 Meter 49 von 50 möglichen Punkten. Beste Pistolenschützin an diesem Tag war Jacqueline Zierhofer (Gerersdorf), die sich knapp mit 39 Ringen vor Susanne Hippmann (ebenfalls 39 Ringe - Gerersdorf) behaupten konnte.

Bei den ebenfalls durchgeführten Landesmeisterschaften waren vor allem die Schützen aus Reinsberg und Purkersdorf tonangebend und konnten mehrere Kategorie-Siege erzielen.