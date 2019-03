Bei der anschließenden Wahl wurden schließlich Max Gusel als neuer Obmann und Alois Brandstätter sowie Erich Hauptmann als Stellvertreter einstimmig gekürt. Fritz Ofenauer gratulierte dem neuen Obmann: „Es ist schön, wenn sich junge Leute finden, die sich für eine Position zur Verfügung stellen, bei der politische Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Und ich wünsche dir einen langen Atem, wie ihn der Sepp hatte.“

Mehr zum Werdegang des jungen VP-Obmann, seit wann er politisch tätig ist und was er in Herzogenburg bewirken möchte, lest ihr in der kommenden Ausgabe der Herzogenburger NÖN.