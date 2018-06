Während es in den vergangenen Jahren beim dreitägigen Stadtfest sehr heiß gewesen war, hätte es heuer beim 25-jährigen Jubiläum ruhig einige Grad mehr vertragen, denn an den Abenden brauchte man schon eine warme Jacke.

Als „The Dreamers“ am Freitag-Abend mit dem Hit des Nockalm-Quintetts „Zieh dich an und geh“ den musikalischen Reigen eröffneten, meinten sie zwar „Zieh dich an und bleib“, aber das war gar nicht notwendig. Denn die fünf Burschen, die bisher gezählte 15 Mal das Stadtfest musikalisch eröffneten, haben ihre Anhänger, die auch bei etwas kühlerem Wetter das Tanzparkett bevölkern.

Anziehungspunkte waren die Auftritte der Musikschüler und der Pop-Dance-Gruppen von Teo, wobei denen allerdings der kleine Sebastian von Anja Bertl fast die Show gestohlen hätte, der bei allen drei Gruppen begeistert mit tanzte.

Am Samstag gab es den Frühschoppen mit der Stadtkapelle und abends Live-Musik mit „Schwarz auf Weiß“. Die Partyband („Wir spielen aus Überzeugung“) formiert sich aus fünf Berufsmusikern aus dem Großraum Wiener Neustadt und war eine echte Bereicherung des Festes.

Fußball-WM als Konkurrenz

Die Kulinarik war auf Draht und egal, wo man aß, es gab nirgends lange Wartezeiten. Was den Besuchern ein bisschen fehlte, war die Modenschau, die das Stadtfest stets doch etwas aufgepeppt hatte. Doch im Großen und Ganzen, sah man fast nur zufriedene Gesichter, obwohl die Fußball-WM doch eine gewisse Konkurrenz war, denn einige Gäste sah man schon frühzeitig entfleuchen, damit sie wenigstens die zweite Halbzeit nicht versäumen.

Am Sonntag lud der Stadtverband des Kameradschaftsbundes, der sich mit weit mehr als 100 Eiern eingedeckt hatte, zum Gratis-Eierspeisessen, das sehr gut angenommen wurde.