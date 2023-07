Inzersdorf-Getzersdorfer Firma hat gefeiert

Der Inzersdorfer Familienbetrieb Milchexpress Anton Hiegesberger feiert heuer sein 25-jähriges Firmenjubiläum – und Anton Hiegesberger junior, der Gründer des Handelsbetriebes, lud dazu Mitarbeiter und langjährige Wegbegleiter zu einem Dankesfest ein. Nach der Führung durch das Firmengelände in der Mühlbachstraße ging es ins Heurigenlokal Bauer nach Weidling, wo der Unternehmer die 25-jährige Firmengeschichte präsentierte, die 1998 mit einem Zehn-Quadratmeter-Kühlraum am elterlichen Hof und einem Büro neben dem eigenen Schlafzimmer begann.

„Neben der Mitarbeit am elterlichen Bauernhof und Familiengründung stand der Firmenaufbau im Fokus. Von Anfang an gab es immer eine Mission: Dem Kunden bei seinem Einkauf zu entlasten und das zu bieten, was er braucht“, so Anton Hiegesberger, der sich bei jedem Mitarbeiter für die großartige Leistung und Loyalität bedankte und ankündigte: „Wir wollen unser Firmenjubiläum mit Kunden und Interessierten feiern, dafür ist ein Tag der offenen Tür für kommenden Herbst/Winter geplant.“

Bei der Feier mit dabei waren auch Bürgermeister Ewald Gorth und geschäftsführende Gemeinderätin Martina Wernig sowie Unternehmerfreunde und Wegbegleiter wie die Familien Muck aus Rottersdorf, Kaiser aus Viehofen, Hell aus Absdorf. Langjährige Mitarbeiter wie Renate Kral, Edith Stöger und Ali Incirli wurden für großartiges Engagement und Loyalität ausgezeichnet.