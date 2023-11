„Alle Neune“ in Herzogenburg

Zehn Damen- und zehn Herrenmannschaften der Pensionistenkegler spielten im Ossarner Freizeitzentrum um den 27. Stadtpokal, wobei bei den Damenmannschaften die Herzogenburger vor Berndorf, Groß-Schweinbarth und Traismauer als Sieger hervorgingen. Bei den Herren hatten die Herzogenburger weniger Glück, sie landeten hinter Traismauer nur an achter Stelle. Der Sieg ging nach Groß-Enzersdorf vor Horn/Gars und Eggenburg/Ziersdorf. In der Damen-Einzelwertung siegte Silvia Flötzer aus Groß-Schweinbarth vor der Herzogenburgerin Emma Lang – und in der Herren-Einzelwertung gewann Alfred Michna aus Groß-Enzersdorf vor Hans Haas aus Maria Anzbach, der beste Herzogenburger war Willi Lang auf Platz 15.