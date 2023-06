Herzogenburger Stadtfest war spitze

„Atemlos durch die Nacht“, sang die Band „Schickaria“ am vergangenen Samstag beim dreitägigen Stadtfest am Rathausplatz, das zum 28. Mal über die Bühne gegangen ist – und so war es auch, denn das Publikum kam in Scharen und stürmte auch wenige Minuten später bis in die Nacht hinein die Tanzfläche. Während das Wetter am Freitag nicht so mitspielte und der ehemalige Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer und Gattin Ramona – unterstützt von einigen ganz jungen Helfern – immer wieder Bänke und Tische vom Regenwasser befreiten, war es am Samstag und Sonntag optimal. Die Musik sei zwar etwas laut gewesen, aber die Musiker hätten fantastisch gespielt, die Gastronomie sei auf Draht gewesen – und so konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wieder einmal so richtig austoben.

Wetterbedingt musste die Modenschau am Freitag abgesagt werden, der Bieranstich wurde auf den nächsten Abend verlegt. Dem Bier dürfte das so gepasst haben, dass es so lange eingesperrt war. Denn als nach der Pole-Dance- und Acroyoga-Vorführung von Irmi Stummer und ihrer Partnerin Bürgermeister Christoph Artner nach der Begrüßung der Gäste den ersten Schlag auf das Fass ansetzte, gab es an der Oberseite einen Riesenschwall. Die Gäste im direkten Umfeld bekamen eine Bierdusche ab. Aber der Schreck war rasch vorbei – und so gab es anschließend für alle Bierliebhaber Gratisbier.

Am Sonntag öffnete die Gastronomie bereits um 10 Uhr, zunächst gab es beim Stand des Kameradschaftsbundes Gratis-Eiserspeis-Essen. Nach dem Kinderturnen mit der Sport-Union setzte die Stadtkapelle zum Frühschoppen an. Am Nachmittag fand das Fest seinen Abschluss.

Die meisten Besucher sagten, es sei einfach ein gelungenes Fest gewesen, auch wenn am ersten Tag das Wetter nicht ganz mitspielte. Auch Evelyne Moser-Bruckner, die Obfrau der Interessengemeinschaft der Wirtschaft, sieht das Ganze positiv: „Ich bin zwar für das Stadtfest nicht zuständig, aber ich glaube, es können alle Verantwortlichen zufrieden sein.“ Ihr Vertreter, Gastronom Hans Peter Schnurrer, meinte: „Bis auf die wetterbedingte Einschränkung am Freitag können wir uns nicht beklagen und sind zufrieden.“