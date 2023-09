Urzeitmuseum Nussdorf: Jubiläum mit Modenschau

Das Urzeitmuseum Nussdorf-Traisental feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wurde unter dem Titel „Auf dem Laufsteg in die Vergangenheit“ eine sehenswerte Modenschau im Nussdorfer Schlosskeller organisiert. Die einzigartige historische Modenschau wurde nach der Idee und dem Konzept von Karina Grömer und Helga Rösel-Mautendorfer von der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums entwickelt und wurde bereits zum zweiten Mal vom Verein Kulturgenuss-Traisental in Nussdorf präsentiert. Rund 60 historische Kostüme von der Altsteinzeit bis zum Barock und Vorführende vom Baby bis zum Methusalix veranschaulichten die modischen Besonderheiten der vergangenen Jahrtausende.

Unter den „Models“ befanden sich auch heuer wieder zahlreiche bekannte Gesichter, darunter Konsistorialrat Wolfgang Payrich, Bürgermeister Heinz Konrath, der Traismaurer Schuldirektor Harald Blamauer, der wissenschaftliche Leiter des Urzeitmuseums Christoph Blesl, die Schuldirektorin Monika Schneier-Blesl und Pater Udo Fischer in ungewohntem Gewand. Thematisch wurde die Modenschau in drei Teile gegliedert. Sie beschäftigt sich mit der Gewandung in der Urgeschichte, der Antike und dem Mittelalter mit einem Blick bis in Barockzeit. Darunter befanden sich Lederkleidung aus der Altsteinzeit, verschiedene Trachten aus der Jungsteinzeit und so ungewöhnliche Kleidungsstücke, wie der Schnurrock oder der kurze Männerkittel aus der Bronzezeit. Den Abschluss des ersten Teils bildet eine Gruppe bewaffneter Kelten. Im zweiten Teil wurden die Moden der Römer und des Frühmittelalters am Beispiel Marc Aurels aus seinem Hauptquartier in Carnuntum mitsamt seinem Hofstaat präsentiert. Der dritte Teil beschäftigte sich mit dem Mittelalter bis zur beginnenden Renaissance.

Für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher sorgten das Weingut Holzer und der Verein „Unser Dorfgschäft“ mit Obmann Karl Wallner.