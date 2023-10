Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach setzt auf Nachhaltigkeit

Der Rückblick auf das Jahr 2022, ein Ausblick auf kommende Zeiten, die Ehrung verdienter Mitglieder und Mitarbeiter sowie die Verabschiedung von Direktor Friedrich Stefan – er wechselt mit dem Weltspartag in den Ruhestand – und die Begrüßung seines Nachfolgers Thomas Fröhlich standen im Mittelpunkt der 44. ordentlichen Vereinsversammlung des Sparkassenvereins der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach. Sie ging im voll besetzten Festsaal des Stiftes über die Bühne. Präsident Harald Gruber begrüßte dazu zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Kirche, Politik und Wirtschaft – darunter auch Stiftspropst Petrus Stockinger, Prälat Maximilian Fünsinn und seinen Mitbruder Wolfgang Payrich, die Bürgermeister Christoph Artner, Herbert Ramler, Karin Gorenzel und Heinz Konrath sowie Altbürgermeister Franz Zwicker und den ehemaligen Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer.

„Angesichts des Ukrainekrieges, der Pandemiefolgen, der Energiekostenexplosion und neuer regulatorischer Wohnkreditvorschriften war 2022 ein mehr als turbulentes Jahr, das die Sparkasse als regionales Bankinstitut sehr erfolgreich bewältigen konnte. Die Sparkasse war gemäß ihrer Verantwortung in schwierigen Zeiten für die Menschen da, egal ob für Privatkunden oder Unternehmer – gemeinsam wurde an Lösungen gearbeitet“, erklärte Präsident Harald Gruber.

Auch in den nächsten Jahren wird sich das Team der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach weiterhin bemühen, das Dienstleistungs- und Produktionsfolio nach der Dringlichkeit der ökologischen Probleme auszurichten. Vor zehn Jahren hätte es niemand für möglich gehalten, dass Nachhaltigkeit im Leben so omnipräsent sein würde – eine Dekade später hat sich die Weltanschauung um 180 Grad gedreht. In Umwelt, Soziales und Unternehmensführung hat sich sehr viel verändert. Nachhaltigkeit hat im Wirtschaftskontext fast dieselbe Beachtung wie betriebswirtschaftliche Inhalte. „Wer von Gewinn spricht, spricht im selben Atemzug auch von Nachhaltigkeit“, referierte Vorstandsdirektor Martin Groiss.

„Doch auch im täglichen Leben ist ein Umdenken zu beobachten. Viele Menschen versuchen Nachhaltigkeit in ihrem Leben zu integrieren – in der Ernährung, der Mobilität, beim Wohnen und beim Reisen. Sie blicken verantwortungsbewusst in die Zukunft, denn die Heimat liegt uns allen am Herzen“, so Präsident Harald Gruber abschließend.

Bei der anschließenden Ehrung erhielten Andrea Joichl, Evelyne Moser-Bruckner und Harald Gruber – er ist seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender – die Ehrennadel in Silber. Erich Böck, Ernst Gramm, Gottfried Hagel und Norbert Ockermüller wurden als langjährige Mitglieder mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Als neue Vereinsmitglieder aus den Geschäftsbereichen Herzogenburg und Traismauer sind Norbert Fidler, Rupert Fischer, Eduard Knabb, Christoph Otzlberger, Gregor Raderer und Michael Scherr begrüßt worden.