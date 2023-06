Tennisclub Perschling feiert Jubiläum

Heuer feiert der UTC Sparkasse Perschling sein 45-Jahr-Jubiläum. Mit der Kreisligameisterschaft setzte der Tennisclub einen festlichen Rahmen für dieses Jubiläum. Der Tennisclub hat dazu auch einen Höchststand an Mitgliedern zu vermelden - bei 120 Mitgliedern sind 25 Kinder, 25 Damen und 70 Herren als Aktive gemeldet.

Obmann Jürgen Stuphann: „Für uns sind vor allem die Kinder- und Jugendarbeit sowie Neumitgliederaktionen wichtig. Mit günstigen Anfängerkursen und mit der Zusammenarbeit mit der Tennishalle Perschling bieten wir attraktive Tennissportmöglichkeiten an.“ Zum Jubiläum richtete der Tennisverein heuer die Kreisligameisterschaft aus, bei der 102 Spielerinnen und Spieler in 13 Bewerben in Kooperation mit dem TC Pottenbrunn antraten. Die Organisation und Durchführung der Meisterschaft lag wiederum in den bewährten Händen von Dominik Koppek.

Vor 45 Jahren entstand auf Initiative von Karl Mann gemeinsam mit Walter Schwarz von der Sparkasse Herzogenburg, Karl Gastegger und Johann Waldherr ein Proponentenkomitee, das zur Gründung des Tennisvereins führte. Gründungsobmann Karl Mann wechselte die Obmannschaft zwei Mal mit Karl Gastegger, bis Franz Peter Nussbaumer 1997 den Verein als Obmann übernahm, seit 2016 leitet Jürgen Stuphann den Club.

Als der größte sportliche Erfolg darf wohl der Aufstieg in die höchste Kreisklasse der Jungsenioren (45+) gelten, der 2022 gelang. Die größe Belastung war das Hochwasser der Perschling im Jahre 1997, bei dem alle drei Tennisplätze zerstört wurden und neu errichtet werden mussten.

In naher Zukunft steht neben der Intensivierung der Kinder- und Jugendarbeit vor allem die Renovierung des Clubhauses an, bei der neben der thermischen Sanierung der Außenmauern auch im Inneren praktisch alles erneuert werden soll, so Obmann Jürgen Stuphann. Die Bedeutung des Vereines unterstreicht die Statisik - so wurden 2022 insgesamt 1.485 Stunden Spielzeit verzeichnet, wobei die spielstärksten Tage Montag bis Donnerstag sind, am Freitag und am Wochenende wird relativ wenig gespielt.