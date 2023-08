Herzogenburger Legende trat Ruhestand an

Nach 45 Dienstjahren hat Johannes Kovac seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Der ehemalige Kommandant der Polizeiinspektion Herzogenburg blickt im NÖN-Gespräch auf seine Laufbahn zurück: „Da könnte man ein Buch darüber schreiben, denn es gibt Dinge, die man nicht für möglich hält.“

Der gebürtige Mauterner wusste schon früh, was er wollte: Nach Volksschule, Hauptschule und Polytechnischer Schule war er drei Jahre lang Schüler am damaligen „Institut für Polizeipraktikanten“ in Wien. Nach der erfolgreichen Absolvierung war Kovac ein Jahr lang in Wien-Alsergrund tätig, ehe er am 1. August 1982 das erste große Kapitel seiner Karriere aufschlug: Er heuerte beim Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien an, das sich mit der Aufnahme von Unfällen mit Personenschäden beschäftigt. Mehr als 22 Jahre versah er dort Dienst, der auch geprägt war von der bis heute schlimmsten Donau-Tragödie der Nachkriegszeit: Am 22. Oktober 1996 kam es beim noch in Bau befindlichen Kraftwerk Freudenau zu einem schweren Schiffsunglück. Bei Hochwasser erreichte das slowakische Schubschiff „Ďumbier“ wegen der starken Strömung die Öffnung der Schleuse nicht und wurde durch eines der Wehrfelder gedrückt. Acht Matrosen kamen dabei ums Leben, nur einer konnte gerettet werden. Johannes Kovac leitete den Polizeieinsatz und den Einsatz bei der Bergung im Mai 1997: „Diese Bilder vergisst man das ganze Leben nicht. Den tonnenschweren Stahl hat es zerbröselt, das kann man sich nicht vorstellen.“

In diese Zeit fiel auch der Bau eines schmucken Einfamilienhauses in Herzogenburg, das Kovac im Jahr 2000 bezog. Es dauerte bis ins Jahr 2004, als ihm ein Ministeriumsbeamter in einem Gespräch die Möglichkeit anbot, nach Niederösterreich zu wechseln. Am 1. September dieses Jahres war es so weit — der Aufenthalt in seiner neuen Heimat währte bis zum Jahr 2010. Danach avancierte er zum stellvertretenden Postenkommandanten in Statzendorf. Dort blieb er vier Jahre lang. Parallel mit der bis heute umstrittenen Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei gab es eine Welle von Postenschließungen, die Statzendorf im Jahr 2014 erreichte.

Johannes Kovac kam zurück nach Herzogenburg, danach wurde er Kommandant-Stellvertreter in Wilhelmsburg und mit 1. Oktober 2018 Kommandant in Traismauer. In der Römerstadt hatte er den Umzug der Dienststelle in das Gebäude „Zur Donau“ zu bewältigen. Höhepunkt und Abschluss der beruflichen Laufbahn war am 1. Dezember 2020, da hieß es „Zurück zu den Wurzeln“, Kovac avancierte zum Kommandanten der Polizeiinspektion Herzogenburg.

Die 45 Jahre Polizeidienst sind gespickt mit zahllosen Erlebnissen vielerlei Natur. Erschütterung rief ein schrecklicher Unfall am Neujahrstag 2020 hervor. In Traismauer war ein 19-Jähriger, der von einer Silvesterfeier kam, mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Dieses prallte gegen einen Baum. Der Lenker und sein Beifahrer (20) erlitten tödliche Verletzungen.

Besonders grausam waren Jugendliche, die einen Hasen mit Benzin übergossen und ihn anzünden wollten. Das konnte in letzter Sekunde verhindert werden.

In spezieller Erinnerung hat Kovac einen Einsatz in Rabenstein/Pielach: Rheumadecken aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wiesen eine derart starke radioaktive Strahlung auf, dass das Forschungszentrum Seibersdorf alarmiert werden musste (heute: „Seibersdorf Laboratories“). Der Polizist ist selbst im Strahlenschutz ausgebildet und erkannte deshalb sofort den Ernst der Lage.

Es gab aber auch Erlebnisse, über die man bis heute lächelt: Am helllichten Tag überkamen ein Pärchen unter der Traisenbrücke Frühlingsgefühle. Passanten konnten es nicht vom lebhaften Treiben abhalten und alarmierten die Polizei: „Als wir eintrafen, hat sich das liebestolle Paar schließlich die Kleidung wieder angezogen.“

Apropos Traisen, apropos Donau: Die Flüsse sind das Metier von Johannes Kovac. Dort feierte er abseits der beruflichen Karriere die größten Erfolge — und zwar als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf/Ebene im Zillenfahren. Im Einer und als Duo mit seinem kongenialen Partner Peter Höchtl erzielte er bei Bezirks-, Landes- und Bundeswasserwehrleistungswettbewerben unzählige Top-Platzierungen. Für die Pokale, die Kovac erhielt, reicht eine einzige große Vitrine gar nicht aus. Seine Karriere beendete er 2019 standesgemäß: Platz drei beim Bundeswasserwehrleistungswettbewerb an der Salzach.

Nun freut er sich mit seiner Irene auf geruhsame Tage, die er in seinem großen Garten verbringen wird. Im Winter zieht es sie in wärmere Gefilde, vorzugsweise in die Karibik, wo Kovac seiner Tauch-Leidenschaft nachgehen wird.

So gern er seinen Beruf ausgeübt hat, er weint ihm nicht nach. Zuletzt habe es Entwicklungen gegeben, die man eher der Stadt zugeschrieben hat, die nun aber auch am Land präsent seien: „Was mir Sorge bereitet, ist die Hemmungslosigkeit mancher Jugendlicher, gepaart mit einer unvorstellbaren Respektlosigkeit. Da läuft Einiges in die völlig falsche Richtung!“