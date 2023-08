Getzersdorfs Pfarrer jubiliert

Ende dieser Woche feiert Pater Paulus Müllner nicht nur seinen 79. Geburtstag, sondern auch sein 55-jähriges Priesterjubiläum. Vor fünf Jahren ließ er bei seinem goldenen Jubiläum sein Leben Revue passieren – angefangen von der Volksschule, wo er noch das zarte Gewicht von zwölf Kilogramm auf die Waage brachte, über das Sängerknaben-Konvikt in Göttweig, wo er sozusagen „heranreifte“, bis zur Matura und seinem Entschluss, in das Stift einzutreten. Aufgewachsen ist Paulus Müllner in seiner Heimatpfarre Schloss Rosenburg, wo er auch Ministrant war.

Seit elf Jahren leitet er nun die Pfarre – und wenn nun das Mitglied des Benediktinerordens zurückblickt, hat sich in den vergangenen fünf Jahren nicht viel geändert. Er ist weiterhin auch in der Spitalsseelsorge tätig und betreut gemeinsam mit Renate Parzer – die ihre Arbeit dort ehrenamtlich verrichtet – die Pfarrkanzlei. Natürlich hofft der Geistliche, weiterhin gesund zu bleiben, um seinen „Job“ als Pfarrer zur Zufriedenheit der Getzersdorfer Bevölkerung ausüben zu können