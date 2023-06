Fackelzug in Ambach

Wie es anlässlich des 60. Geburtstages bei der Freiwilligen Feuerwehr Ambach Brauch ist, ist Ehrenbrandinspektor Josef Ganzberger noch vor der Geburtstagsfeier mit einem Fackelzug gemeinsam mit der Jugendblasmusikkapelle Fladnitztal überrascht worden. Anschließend wurden alle anwesenden Kameraden sowie die Musikanten zur Feier in Karins Gaststube geladen.

Josef Ganzberger trat am 6. Jänner 1987 der Freiwilligen Feuerwehr Ambach bei. Nach zahlreichen Kursen wurde er zum Gruppenkommandant und wenige Jahr später zum Fahrmeister ernannt. Im Jahr 2004 wählten ihn seine Kameraden zum Kommandant-Stellvertreter. Diese Position hatte er 16 Jahre in vollster Motivation ausgeführt, bis er im Jahr 2020 zum Ehrenbrandinspektor ernannt wurde. Auch sämtliche Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber sowie die „Ausbildungsprüfung Löscheinsatz“ wurden erfolgreich absolviert. Josef Ganzberger wurde auch mit dem Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes sowie dem „Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens – 25 Jahre“ ausgezeichnet. „Wir wünschen alles erdenklich Gute zum Geburtstag und viele weitere erfolgreiche Jahre“, sagte Kommandant Stefan Ackerling stellvertretend für die Feuerwehr Ambach.