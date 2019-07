Über 420 Punkte! Diese sensationelle Leistung hat die Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Inzersdorf vor wenigen Tagen beim Abschnittsbewerb in Herzogenburg aufgestellt. Bei den NÖ Landesfeuerwehrbewerben in Traisen konnten die Silberhelme diese Traummarke allerdings nicht bestätigen. Sie landeten an 49. Stelle.

Zum Vergleich: Der Sieger der Königsklasse, die Feuerwehr Bischofstetten, kam auf 418,85 Punkte.

Das Abschneiden in Herzogenburg hätte also locker für den Landessieg gereicht.

Umso enttäuschter zeigt sich Kommandant Günther Staudenmayer nach dem harten Wettkampf-Wochenende im Bezirk Lilienfeld: „Wir sind natürlich schon traurig. Vor allem, weil wir die beste Zeit im ganzen Land hatten“, meint der Inzersdorfer Feuerwehr-Chef. Zu viele Fehler kosteten den Männern, die das ganze Jahr über in regelmäßigen Übungseinheiten hart für die Wettkämpfe trainieren, dann aber doch eine bessere Platzierung.

Ob den sportlichen Florianis dieser 49. Rang auch um ihr Ticket bei den Bundesbewerben 2020 in St. Pölten bringen wird, ist noch nicht ganz klar. In den nächsten Wochen heißt es zittern. „Für die Qualifikation für den Bundesbewerb werden die Ergebnisse der vergangenen letzten drei Jahre herangezogen. Wir müssen noch warten, ob wir es insgesamt unter die Besten schaffen“, ist der Wetzmannsthaler unsicher.

Erfolgreicher war das Wochenende für die Damen-Wettkampfgruppe der Inzersdorfer Feuerwehr. Sie qualifierte sich mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung der Damen erstmals für den Fire-Cup, der im kommenden Jahr in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) über die Bühne gehen wird. „Wir sind sehr stolz auf unsere Damen, sie waren top dabei, das ist ein super Ergebnis“, hat Staudenmayer dann doch noch einen Grund zum Jubeln.

Achtungserfolge konnten, was den Abschnitt Herzogenburg anbelangt, die Silberhelme aus Murstetten und Schweinern für sich verbuchen, wobei es die Wehr aus dem Unterabschnitt Obritzberg im Bewerb Bronze ohne Alterspunkte mit dem 92. Platz sogar unter die „Top 100“ schaffte.

Es waren insgesamt gesehen keine erfreulichen Wettkämpfe für den Feuerwehr-Bezirk St. Pölten, denn auch die Dauerrivalen aus Markersdorf und Johannesberg (Abschnitt Neulengbach) blieben hinter den Erwartungen und konnten sich nicht entscheidend in Szene setzen.

Bezirkskommandant Georg Schröder blieb entspannt: „Es gibt keine Erbpacht auf die vorderen Plätze, diesmal konnte die optimale Vorbereitung nicht zur Gänze umgesetzt werden, aber das Ganze ist alles andere als ein Drama. Ich bin allen Beteiligten dankbar für ihr Mitwirken und die guten Leistungen, die auch heuer geboten worden sind. 2020 kann sich die Qualität unserer Wettkämpfer wieder in den Ergebnissen widerspiegeln“, blickt er bereits in die Zukunft.