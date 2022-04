Musikverein Kapelln startet mit frischem Schwung

Werbung

Den Musikverein Kapelln gibt es schon fast 100 Jahre: 1924 von Anton Musser als „Musser-Kapelle“ gegründet, wurde er am 4. Juni 1966 als Musikverein Kapelln angemeldet.

Seit über 30 Jahren leitet Josef Tscherny als Kapellmeister den Klangkörper und wird dabei von Christian Trimmel und Ferdinand Marton unterstützt. Kathrin Berger und Christian Trimmel betreuen die „Jugendgruppe“ und führen gemeinsame Proben durch. Bei den Konzerten des Musikvereins konnte die Jugendgruppe bereits einige Stücke zur Aufführung bringen.

Neuer Obmann des Vereins ist seit Sommer 2021 Christoph Berger, der damit Langzeitobmann Franz Schubert nach vier Perioden abgelöst hat. Neben der großen Kapelle haben sich auch kleinere Ensembles formiert, die bei Feiern in der Gemeinde oder bei kirchlichen Anlässen die musikalische Umrahmung übernehmen.

Knapp 50 Proben und über 40 Auftritte in Normaljahren

Wegen Corona konnten in den vergangenen zwei Jahren weniger Proben und weniger Auftritte durchgeführt werden, sind es in normalen Jahren knapp 50 Proben und über 40 Auftritte, so waren es 2021 nur 22 Proben und 17 Auftritte (ein öffentlicher Anlass, vier kirchliche Feierlichkeiten, acht Begräbnisse und vier Hochzeiten beziehungsweise Geburtstagsfeiern).

Alle zwei Jahre findet eine eigene Veranstaltung im Pfarrgarten als Sommerkonzert statt, üblicherweise gibt es im Fasching ein Konzert für die unterstützenden Mitglieder des Vereins. Das Gestalten des Tages der Blasmusik, die Umrahmung des Maiaufmarsches in Wien und einige Frühschoppen gehören in „Normaljahren“ ebenso zu den fixen Auftritten, wie das Mitfeiern der Kreuzwegandachten und das Gestalten von Festmessen in der Pfarrkirche, sowie die Teilnahme an Konzert- und Marschmusikbewertungen.

Die Marktgemeinde Kapelln mit Bürgermeister Alois Vogl unterstützt den Verein und stellt auch das Musikheim, das sich im Obergeschoß des Feuerwehrhauses befindet, zur Verfügung. Auch für die Anschaffung der neuen „grünen“ Tracht, die 2020 die über 20 Jahre alte „rote“ Tracht abgelöst hat, gab es von der Marktgemeinde eine Förderung.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.