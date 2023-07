Inzersdorfer Original hat gefeiert

Wenn ein Döller feiert, dann feiert er anständig – und wenn er noch dazu 80 Jahre jung ist und Alois heißt, dann erst recht. Nun war es soweit, da ging es rund, als im Döller-Stadl in Inzersdorf die „Schuhplattler- und Brauchtumsgruppe Herzogenburg“ ihrem Ehrenobmann gratulierte. Getanzt hat der Lois schon immer gerne, schließlich gründete er 1962 die Volkstanzgruppe der Landjugend Herzogenburg. Ursprünglich war es eine Volkstanzgruppe, doch im Jahr 1982 wurde beschlossen, zusätzlich zu den traditionellen Volkstänzen auch das Schuhplatteln in das Repertoire aufzunehmen – und so entstand die „Schuhplattlergruppe Herzogenburg“, die damals noch eine reine Männergruppe war, praktisch als ein Zweig der Volkstanzgruppe der Landjugend Herzogenburg. Schließlich und endlich kam es dann zur Fusionierung mit der „Traisentaler Tanzgruppe“ und es entstand die „Schuhplattler- und Brauchtumsgruppe Herzogenburg“, die in ihrer heutigen Formation aktuell rund 40 aktive Mitglieder umfasst.

Zum „Runden“ von Lois – der auch jeden Samstag Bauernmarkt in Herzogenburg anzutreffen ist – sah man unter anderem auch Bürgermeister Ewald Gorth, Nachbar und Vizebürgermeister Karl Ernd, der Leiter der Volkstanzgruppe Herzogenburg, Johannes Scharl, Marion und Valerie Schwarzinger, Marianne Kattner, Rainer Weißmann und Sascha Rier mit seiner Travestieshow. Die Volkstanzgruppe der Landjugend Herzogenburg und die Band „Achtung“ sorgten für Musik und Unterhaltung.